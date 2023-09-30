Украина. Премьер лига30 сентября 2023, 23:55 |
17
0
Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 17:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги
30 сентября 2023, 23:55 |
17
0
В воскресенье, 1 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Полесье». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Полесье». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Полесье»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 сентября 2023, 17:12 9
Эдди Хирн хочет увидеть бой Джошуа - Уайлдер
Волейбол | 30 сентября 2023, 22:53 0
Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд
Футбол | 30.09.2023, 18:50
Бокс | 30.09.2023, 08:10
Футбол | 30.09.2023, 23:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2023, 18:19 9
29.09.2023, 20:04
29.09.2023, 22:03 3
30.09.2023, 19:50 1
29.09.2023, 07:15 10
29.09.2023, 15:44 20
Футбол