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  4. Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 23:55 |
17
0

Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 17:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-Лиги

30 сентября 2023, 23:55 |
17
0
Колос – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

В воскресенье, 1 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Полесье». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Полесье». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Полесье»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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