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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 23:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Полесье

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги

30 сентября 2023, 23:30 |
30
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Полесье
ФК Колос

В воскресенье, 1 октября, пройдет матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 17.00.

«Колос» – «Полесье» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полесье», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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