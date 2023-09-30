Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Полесье
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 1 октября, пройдет матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Полесье».
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 17.00.
«Колос» – «Полесье» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полесье», за которой следите в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд
Главные новости за 29 сентября на Sport.ua