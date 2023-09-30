Сестры Колб не сумели взять титул на 25-тысячнике ITF в Португалии

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб не смогли выиграть трофей на хардовом турнире серии ITF W25 в Сантарене (Португалия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступили американскому тандему Далайна Хьюитт / Мэдисон Сиг.

ITF W25 Сантарен. Пары. Хард. Финал

Надежда Колб (Украина) / Марина Колб (Украина) – Далайна Хьюитт (США) / Мэдисон Сиг (США) – 4:6, 6:2, [10:12]

Для Надежды и Марины Колб это был четвертый финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте, а 15 сентября сыграли в матче за трофей в Ле-Небуре.