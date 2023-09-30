Милан убедительно обыграл Лацио, Наполи разгромил Лечче

Сегодня, 30 сентября, проходит 7-й тур чемпионата Италии по футболу.

Чемпион прошлого сезона «Наполи» на выезде не оставил шансов «Лечче». Неаполитанцы отгрузили четыре мяча в ворота хозяев, забивали Эстигор, Осимхен, Гаэтано и Политано.

«Милан» в центральном матче тура одолел на Сан-Сиро столичный «Лацио». На 60-й минуте матча забил американский полузащитник «россонери» Кристиан Пулишич, а итоговый счет на табло установил швейцарец Ноа Окафор. «Милан» в случае потери очков «Интером» сможет единолично возглавить турнирную таблицу Серии А.

Серия А. 7 тур, 30 сентября.

Лечче – Наполи – 0:4

Голы: Эстигор, 16, Осимхен, 51, Гаэтано, 88, Полетано, 90+4.



Лечче: Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Галло (Доргу, 61), Блен (Гонсалес, 61), Рамадани, Рафья (Уден, 61), Стрефецца (Пикколи, 71), Альмквист (Корфитцен, 82), Крстович.



Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера, Лоботка (Каюсте, 76), Зелиньски (Гаэтано, 83), Замбо-Ангисса, Линдстрем (Политано, 58), Кварацхелия (Распадори, 58), Симеоне (Осимхен, 46).



Удары (в створ): 9 (4) – 15 (16)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 3 – 1.

Милан – Лацио – 2:0

Голы: Пулишич, 60, Окафор, 88.

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 70), Кьер, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса, 29), Адли (Побега, 70), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 82), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 70).



Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Гендузи (Камада, 67), Ровелла (Весино, 67), Фелипе Андерсон (Педро, 75), Дзакканьи (Исаксен, 82), Кастельянос (Иммобиле, 75).



Удары (в створ): 14 (7) – 13 (4)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 2 – 2.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.