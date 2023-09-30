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Чемпионат Италии
Лечче
30.09.2023 16:00 – FT 0 : 4
Наполи
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Италия
30 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:11
267
0

Милан убедительно обыграл Лацио, Наполи разгромил Лечче

Состоялось два матча лидеров Серии А

30 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:11
267
0
Милан убедительно обыграл Лацио, Наполи разгромил Лечче
ФК Милан.

Сегодня, 30 сентября, проходит 7-й тур чемпионата Италии по футболу.

Чемпион прошлого сезона «Наполи» на выезде не оставил шансов «Лечче». Неаполитанцы отгрузили четыре мяча в ворота хозяев, забивали Эстигор, Осимхен, Гаэтано и Политано.

«Милан» в центральном матче тура одолел на Сан-Сиро столичный «Лацио». На 60-й минуте матча забил американский полузащитник «россонери» Кристиан Пулишич, а итоговый счет на табло установил швейцарец Ноа Окафор. «Милан» в случае потери очков «Интером» сможет единолично возглавить турнирную таблицу Серии А.

Серия А. 7 тур, 30 сентября.

Лечче – Наполи – 0:4
Голы: Эстигор, 16, Осимхен, 51, Гаэтано, 88, Полетано, 90+4.

Лечче: Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Галло (Доргу, 61), Блен (Гонсалес, 61), Рамадани, Рафья (Уден, 61), Стрефецца (Пикколи, 71), Альмквист (Корфитцен, 82), Крстович.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера, Лоботка (Каюсте, 76), Зелиньски (Гаэтано, 83), Замбо-Ангисса, Линдстрем (Политано, 58), Кварацхелия (Распадори, 58), Симеоне (Осимхен, 46).

Удары (в створ): 9 (4) – 15 (16)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 3 – 1.

Милан – Лацио – 2:0
Голы: Пулишич, 60, Окафор, 88.

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 70), Кьер, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик (Муса, 29), Адли (Побега, 70), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 82), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 70).

Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Гендузи (Камада, 67), Ровелла (Весино, 67), Фелипе Андерсон (Педро, 75), Дзакканьи (Исаксен, 82), Кастельянос (Иммобиле, 75).

Удары (в створ): 14 (7) – 13 (4)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 2 – 2.


ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Политано (Наполи).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Гаэтано (Наполи).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Наполи).
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Источник Sport.ua
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