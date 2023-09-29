30 сентября на «Сан-Сиро» пройдет матч 7-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Лацио». Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.

Милан

Клуб в прошлом сезоне не просто потерял столь долгожданное скудетто, но и показал только пятый результат. Но, во-первых, повезло с тем, что Ювентус как раз получил десятиочковый штраф, и красно-черные сохранили право сыграть в Лиге чемпионов. Во-вторых, как раз в главном еврокубке подопечные Стефано Пиоли показали лучший результат, дойдя до полуфинала. Там, правда, проиграли без шансов Интеру. Кстати, уже в новом сезоне снова проиграли черно-синим, и как: разгромили 1:5. Хотя в целом старт после летних каникул был успешным - выиграли все остальные поединки в Кальчо, и на таком фоне 0:0 с Ньюкаслом в первом туре новой Лиги чемпионов выглядело явной неудачей. Вот и Кальяри, уже на этой неделе, был обыгран на выезде 3:1.

Лацио

Команда тоже начала Лигу чемпионов с ничьей дома. Но тут как раз получилось уйти хотя бы от поражения Атлетико, и как: буквально в последние секунды сравняли, и то за счет гола вратаря, Проведеля. Откровенно плохо показывали себя орлы в новом розыгрыше Серии А, при том, что прошлый сезон закончился взятием вице-чемпионства. На этот раз все начиналось с поражений Лечче с Дженоа, а после довольно неожиданной выездной победы над Наполи последовала новая баранка, другому принципиальному противнику, Ювентусу. Да и с Монцей, несмотря на ранний гол Иммобиле, все закончилось 1:1. И только с Торино наконец-то многое получилось, там выиграли 2:0.

Статистика личных встреч

В 5 последних очных поединках четырежды выигрывал Милан. Единственным исключением стали январские 4:0 в пользу Лацио, но россонери успели взять реванш, пусть и скромнее, 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей из Рима. Согласимся: красно-черные на своем поле обыграют этого соперника (коэффициент - 1,77).