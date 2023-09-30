Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Нам сегодня не хватило эмоций»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко подвел итоги матча 9-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла сухую ничью с ЛНЗ.

«Каждое очко – это плюс один балл в турнирной таблице. Но мы очень хотели победить сегодня. Мы старались сделать все, чтобы забить победный гол. Не смогли. Впрочем, трагедии по этому никто не будет делать.

Мы понимаем, что каждый соперник в чемпионате способен на сюрпризы. Ребята очень старались сегодня. Но это наша четвертая игра за тринадцать дней. Это довольно тяжело физически.

Соперник не играл в кубковом матче на неделе. Но, по моему мнению, мы сегодня ЛНЗ в физических кондициях не уступали.

Завершающие сорок минут мы играли в большинстве. Пытались создавать моменты. Соперник всей командой отошел к своим воротам. Они очень насытили оборону. Если бы мы забили – это была бы победа. Но имеет, то что имеем. Ничья – тоже важна.

Не хватило нам эмоций сегодня. Боялись пропустить контратаку. ЛНЗ имеет скоростных фланговых игроков, они быстро переходят из обороны в атаку. Мы выстраивали тактически оборону, в три защитника и всегда играли позади. Только начали играть в численном большинстве – перестроились и перешли на игру в четыре защитника. Но, не забывайте, мы со старта играли с двумя форвардами. Это говорит то, что мы очень хотели забить.

Да, мы не выиграли сегодня. Но и не проиграли. Этот один балл может стать золотым в конце сезона. ЛНЗ – очень мощный финансовый клуб. Если сравнивать по этому критерию – мы далеко позади этого соперника. Поэтому эта ничья для нас тоже очень важна.

Замена Дениса Балана в перерыве? Он много пропустил. Почти месяц не тренировался, поэтому физически мог не выдержать всю игру. Приняли такое решение – заменить его в перерыве», – сказал Лавриненко.

После девяти сыгранных туров «Верес» имеет в своем активе шесть очков и занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ.