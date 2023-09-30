30.09.2023 13:30 - : -
Украина. Вторая лига30 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:36
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Вторая лига. Матчи 10-го тура, 30 сентября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 сентября видеотрансляцию поединков 10-го тура Второй лиги
30 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:36
46
0
30 сентября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 10-й тур, 30 сентября
- 12:30. Кудровка – Реал Фарма Одесса
- 13:00. Кремень-2 Кременчуг – Васт Николаев
- 13:30. Дружба Мировка – Металлург-2 Запорожье
- 14:00. Нива Винница – Локомотив Киев
Турнирная таблица
12:30. Кудровка – Реал Фарма Одесса
13:00. Кремень-2 Кременчуг – Васт Николаев
13:30. Дружба Мировка – Металлург-2 Запорожье
14:00. Нива Винница – Локомотив Киев
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