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Украина. Вторая лига
30 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:36
46
0

Вторая лига. Матчи 10-го тура, 30 сентября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 сентября видеотрансляцию поединков 10-го тура Второй лиги

30 сентября 2023, 07:34 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:36
46
0
Вторая лига. Матчи 10-го тура, 30 сентября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Кудровка

30 сентября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 10-й тур, 30 сентября

  • 12:30. Кудровка – Реал Фарма Одесса
  • 13:00. Кремень-2 Кременчуг – Васт Николаев
  • 13:30. Дружба Мировка – Металлург-2 Запорожье
  • 14:00. Нива Винница – Локомотив Киев

Турнирная таблица

12:30. Кудровка – Реал Фарма Одесса

13:00. Кремень-2 Кременчуг – Васт Николаев

13:30. Дружба Мировка – Металлург-2 Запорожье

14:00. Нива Винница – Локомотив Киев

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Источник Sport.ua
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