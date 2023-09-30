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Чемпионат Украины
Дружба Мировка
30.09.2023 13:30 – FT 9 : 1
Металлург-2 Зп
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Украина. Вторая лига
30 сентября 2023, 17:16 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:00
167
0

Дружба забила девять голов, Кудровка победила Реал-Фарму

Состоялось четыре матча Второй лиги Украины

30 сентября 2023, 17:16 | Обновлено 30 сентября 2023, 18:00
167
0
Дружба забила девять голов, Кудровка победила Реал-Фарму
ФК Кудровка.

Сегодня, 30 сентября, было ссыграно четыре матча 10 тура Второй лиги Украины.

Лидер чемпионата «Дружба» из Мировки разбила дубль запорожского «Металлурга» со счетом 9:1. Домашние триумфы также одержали винницкая «Нива» и «Кудровка», а «Кремень-2» сыграл домашнюю ничью из «Васт Николаев».

Вторая лига. 10-й тур, 30 сентября

Дружба Мировка – МФК Металлург-2 – 9:1

Голы: Головко, 11, Бандурин, 31, Доронин, 34, 78, Янюк, 54, 57, Замуренко, 64, Сомов, 86, Захарченко, 90+1 – Толок, 75.

Кудровка – Реал-Фарма – 3:1

Голы: Скепский, 26, Гармаш, 35, Волошин, 43 – Барсуков, 82.

Нива В. – Локомотив – 2:1

Голы: Загорулько, 48, Швец 56 – Титаренко, 10.

Кремень-2 – Васт Николаев – 1:1

Голы: Стецюк, 57 – Кербаль, 26.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Дружба Мировка Васт Николаев чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма Металлург-2 Запорожье Кремень-2 Кременчуг Локомотив Киев Кудровка
Источник Sport.ua
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