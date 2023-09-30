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Украина. Первая лига30 сентября 2023, 07:23 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:24
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Первая лига. Матчи 10-го тура, 30 сентября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 сентября видеотрансляцию поединков 10-го тура Первой лиги
30 сентября 2023, 07:23 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:24
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30 сентября проходят поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 10-й тур, 30 сентября
- 13:45. Диназ Вышгород – Чернигов
- 14:30. Эпицентр – Металлист Харьков
- 15:00. Полтава – Ингулец Петрово
- 15:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы
Турнирная таблица
13:45. Диназ Вышгород – Чернигов
14:30. Эпицентр – Металлист Харьков
15:00. Полтава – Ингулец Петрово
15:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы
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