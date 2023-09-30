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Чемпионат Украины
Нива Тернополь
30.09.2023 15:30 - : -
Буковина
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Украина. Первая лига
30 сентября 2023, 07:23 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:24
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Первая лига. Матчи 10-го тура, 30 сентября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 сентября видеотрансляцию поединков 10-го тура Первой лиги

30 сентября 2023, 07:23 | Обновлено 30 сентября 2023, 07:24
150
0
Первая лига. Матчи 10-го тура, 30 сентября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Нива Тернополь

30 сентября проходят поединки 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 10-й тур, 30 сентября

  • 13:45. Диназ Вышгород – Чернигов
  • 14:30. Эпицентр – Металлист Харьков
  • 15:00. Полтава – Ингулец Петрово
  • 15:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы

Турнирная таблица

13:45. Диназ Вышгород – Чернигов

14:30. Эпицентр – Металлист Харьков

15:00. Полтава – Ингулец Петрово

15:30. Нива Тернополь – Буковина Черновцы

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Источник Sport.ua
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