Первая лига. Металлист снова не выиграл, 9 победа Ингульца

Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. В группе А снова не сумел выиграть «Металлист», хотя команда в матче с «Эпицентром» вела со счетом 2:0, но позволила сопернику отыграться. Харьковчане остаются на последней позиции.

В группе Б отметим очередной успех «Ингульца», который одолел «Полтаву» 3:1 и продолжает удерживать лидерство с 9 победами.

Первая лига. Группа А, 10-й тур

Эпицентр - Металлист 2:2

Голы: Кравчук, 41, Стень, 45 - Рязанцев, 6, Луцив, 8

Нива - Буковина 0:1

Гол: Новотрясов, 90

Группа Б

Диназ - Чернигов 1:2

Голы: Федосов, 13 - Посмашный, 52, Кириченко, 79

Полтава - Ингулец 1:3

Голы: Горжуй, 42 - Козыренко, 62, Кольцов, 70, Богунов, 81

Турнирная таблица