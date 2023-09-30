Первая лига. Металлист снова не выиграл, 9 победа Ингульца
Харьковчане не могут найти себя в Первой лиге
Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. В группе А снова не сумел выиграть «Металлист», хотя команда в матче с «Эпицентром» вела со счетом 2:0, но позволила сопернику отыграться. Харьковчане остаются на последней позиции.
В группе Б отметим очередной успех «Ингульца», который одолел «Полтаву» 3:1 и продолжает удерживать лидерство с 9 победами.
Первая лига. Группа А, 10-й тур
Эпицентр - Металлист 2:2
Голы: Кравчук, 41, Стень, 45 - Рязанцев, 6, Луцив, 8
Нива - Буковина 0:1
Гол: Новотрясов, 90
Группа Б
Диназ - Чернигов 1:2
Голы: Федосов, 13 - Посмашный, 52, Кириченко, 79
Полтава - Ингулец 1:3
Голы: Горжуй, 42 - Козыренко, 62, Кольцов, 70, Богунов, 81
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