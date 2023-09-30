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Чемпионат Украины
Эпицентр
30.09.2023 14:30 – FT 2 : 2
Металлист
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Украина. Первая лига
30 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:27
188
0

Первая лига. Металлист снова не выиграл, 9 победа Ингульца

Харьковчане не могут найти себя в Первой лиге

30 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:27
188
0
Первая лига. Металлист снова не выиграл, 9 победа Ингульца
ФК Металлист

Состоялся ряд матчей очередного тура Первой лиги. В группе А снова не сумел выиграть «Металлист», хотя команда в матче с «Эпицентром» вела со счетом 2:0, но позволила сопернику отыграться. Харьковчане остаются на последней позиции.

В группе Б отметим очередной успех «Ингульца», который одолел «Полтаву» 3:1 и продолжает удерживать лидерство с 9 победами.

Первая лига. Группа А, 10-й тур

Эпицентр - Металлист 2:2
Голы: Кравчук, 41, Стень, 45 - Рязанцев, 6, Луцив, 8

Нива - Буковина 0:1
Гол: Новотрясов, 90

Группа Б

Диназ - Чернигов 1:2
Голы: Федосов, 13 - Посмашный, 52, Кириченко, 79

Полтава - Ингулец 1:3
Голы: Горжуй, 42 - Козыренко, 62, Кольцов, 70, Богунов, 81

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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