Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 9 тура УПЛ начнется 30 сентября в 19:00
В субботу, 30 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:00.
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Игру будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.
Черноморец - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире матч будет доступен для просмотра на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря».
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