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Чемпионат Украины
Черноморец
30.09.2023 19:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 06:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 06:17
85
0

Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 9 тура УПЛ начнется 30 сентября в 19:00

30 сентября 2023, 06:10 | Обновлено 30 сентября 2023, 06:17
85
0
Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

В субботу, 30 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.

Черноморец - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч будет доступен для просмотра на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря».

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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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