Стало известно место проведения матчей Ворсклы с Ромой в женской ЛЧ
Оба матча пройдут в Риме, столице Италии, даты – 11 и 18 октября
УЕФА утвердило места проведения и время начала матчей второго раунда женской Лиги чемпионов с участием полтавской «Ворсклы».
На предыдущей стадии турнира украинская команда в Пути чемпионов одолела эстонскую Флору (4:3) и хорватский Осиек (3:0). По итогам жеребьевки во втором раунде квалификации Ворскла в борьбе за путевку в групповой турнир встретится с итальянской Ромой. Первый поединок украинской команды будет выездным.
Оба матча пройдут в столице Италии. Об этом договорились представители клубов, поскольку украинская команда не может играть дома из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.
Местом проведения двух поединков квалификации определен стадион «Тре Фонтане» в Риме. Первая встреча пройдет 11 октября, начало – в 15:30 по киевскому времени. Ответный матч состоится 18 октября в 15:30.
12 победителей этой стадии пробьются в групповой раунд, где их уже ждут «Барселона» (Испания), «Лион» (Франция), «Бавария» (Германия) и «Челси» (Англия).
Криворожский Кривбасс завершил свои выступления в первом раунде, где группе Пути представителей лиг уступил французскому Парижу (0:4) и шведскому Линчепингу (0:3).
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