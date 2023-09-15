Битва за группу женской ЛЧ. Ворскла узнала соперника в квалификации
Сыграют против Ромы
Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов. Украину на этом этапе представляет «Ворскла», которой выпало сыграть против итальянской «Ромы»
Матчи пройдут 10-11 октября и 18-19 октября. Победитель противостояния выйдет в групповой этап женской ЛЧ. Ранее места в группе себе уже обеспечили «Лион», «Барселона», «Бавария» и «Челси».
В квалификации Лиги чемпионов от Украины играли еще футболистки «Кривбасса», которые проиграли свое противостояние.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «Ман Юнайтед» прокомментировал конфликт Санчо и тен Хага
Украинский тренер сборной Армении обвиняется в задержке начала матча команды