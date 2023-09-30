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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 05:48 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:50
103
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря

Игра 9 тура УПЛ начнется 30 августа в 19:00

30 сентября 2023, 05:48 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:50
103
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря
УПЛ

В субботу, 30 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.

Черноморец - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч будет доступен для просмотра на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря».

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Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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