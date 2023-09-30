В субботу, 30 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.

Черноморец - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире матч будет доступен для просмотра на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря».