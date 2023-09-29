Ассист Неймара помог выиграть Аль-Хилялю. Не забил пенальти, но исправился

Бразильский нападающий Неймар сделал голевую передачу за «Аль-Хиляль» в матче в Саудовской Аравии

Команда бразильца в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии дома выиграла у команды «Аль-Шабаб» (2:0).

Неймар на 37-й минуте не реализовал пенальти – пробил в штангу и упустил шанс открыть счет.

❗️ ВИДЕО. Как Неймар не реализовал пенальти и сделал ассист

Однако во втором тайме Неймар исправился, сделав голевую передачу на Калиду Кулибали. Точку в матче поставил Александар Митрович.

Бразилец Неймар сделал 2 ассиста в 4 матчах за «Аль-Хиляль».

«Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате, набрав 20 очков после 8 матчей.

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур, 29 сентября

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:0

Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76.

Нереализованный пенальти: Неймар, 37

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