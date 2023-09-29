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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
29.09.2023 21:00 – FT 2 : 0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
29 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:24
83
0

Ассист Неймара помог выиграть Аль-Хилялю. Не забил пенальти, но исправился

В матче против «Аль-Шабаб» забили Калиду Кулибали и Александар Митрович

29 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:24
83
0
Ассист Неймара помог выиграть Аль-Хилялю. Не забил пенальти, но исправился
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский нападающий Неймар сделал голевую передачу за «Аль-Хиляль» в матче в Саудовской Аравии

Команда бразильца в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии дома выиграла у команды «Аль-Шабаб» (2:0).

Неймар на 37-й минуте не реализовал пенальти – пробил в штангу и упустил шанс открыть счет.

❗️ ВИДЕО. Как Неймар не реализовал пенальти и сделал ассист

Однако во втором тайме Неймар исправился, сделав голевую передачу на Калиду Кулибали. Точку в матче поставил Александар Митрович.

Бразилец Неймар сделал 2 ассиста в 4 матчах за «Аль-Хиляль».

«Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате, набрав 20 очков после 8 матчей.

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур, 29 сентября

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:0

Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76.

Нереализованный пенальти: Неймар, 37

Турнирная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Аль-Хиляль).
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Неймар пенальти Аль-Хиляль Аль-Шабаб видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Калиду Кулибали Александар Митрович
Источник Sport.ua
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