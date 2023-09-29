Ассист Неймара помог выиграть Аль-Хилялю. Не забил пенальти, но исправился
В матче против «Аль-Шабаб» забили Калиду Кулибали и Александар Митрович
Бразильский нападающий Неймар сделал голевую передачу за «Аль-Хиляль» в матче в Саудовской Аравии
Команда бразильца в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии дома выиграла у команды «Аль-Шабаб» (2:0).
Неймар на 37-й минуте не реализовал пенальти – пробил в штангу и упустил шанс открыть счет.
❗️ ВИДЕО. Как Неймар не реализовал пенальти и сделал ассист
Однако во втором тайме Неймар исправился, сделав голевую передачу на Калиду Кулибали. Точку в матче поставил Александар Митрович.
Бразилец Неймар сделал 2 ассиста в 4 матчах за «Аль-Хиляль».
«Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате, набрав 20 очков после 8 матчей.
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур, 29 сентября
Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:0
Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76.
Нереализованный пенальти: Неймар, 37
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В туринском клубе Георгия Судакова рассматривают как замену Анхелю Ди Марии
Александр Красюк подтверждает договоренность о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри