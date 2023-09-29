ВИДЕО. Неймар не забил пенальти в матче Аль-Хиляль в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Неймар не реализовал пенальти за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии

Команда бразильца в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии дома играет против клуба «Аль-Шабаб».

Неймар на 37-й минуте с точки пробил в штангу и упустил шанс открыть счет.

Матч продолжается, после первого тайма счет равный – 0:0.

Бразилец Неймар сделал 1 ассист в 4 матчах за «Аль-Хиляль».

❗️ ВИДЕО. Как Неймар не реализовал 11-метровый