29.09.2023 21:00 – FT 2 : 0
Саудовская Аравия29 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:24
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ВИДЕО. Неймар не забил пенальти в матче Аль-Хиляль в Саудовской Аравии
В игре против команды «Аль-Шабаб» бразилец с точки пробил в штангу
29 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:24
447
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Бразильский нападающий Неймар не реализовал пенальти за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии
Команда бразильца в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии дома играет против клуба «Аль-Шабаб».
Неймар на 37-й минуте с точки пробил в штангу и упустил шанс открыть счет.
Матч продолжается, после первого тайма счет равный – 0:0.
Бразилец Неймар сделал 1 ассист в 4 матчах за «Аль-Хиляль».
❗️ ВИДЕО. Как Неймар не реализовал 11-метровый
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Аль-Хиляль).
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