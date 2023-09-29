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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
29.09.2023 21:00 – FT 2 : 0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
29 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:24
447
0

ВИДЕО. Неймар не забил пенальти в матче Аль-Хиляль в Саудовской Аравии

В игре против команды «Аль-Шабаб» бразилец с точки пробил в штангу

29 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 29 сентября 2023, 23:24
447
0
ВИДЕО. Неймар не забил пенальти в матче Аль-Хиляль в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий Неймар не реализовал пенальти за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии

Команда бразильца в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии дома играет против клуба «Аль-Шабаб».

Неймар на 37-й минуте с точки пробил в штангу и упустил шанс открыть счет.

Матч продолжается, после первого тайма счет равный – 0:0.

Бразилец Неймар сделал 1 ассист в 4 матчах за «Аль-Хиляль».

❗️ ВИДЕО. Как Неймар не реализовал 11-метровый

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Аль-Хиляль).
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Источник Sport.ua
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