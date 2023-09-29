Барселона разорвала отношения с руководством Севильи

Представители «Барселоны» выразили недовольство действиями представителей «Севильи» перед матчем команд в восьмом туре Ла Лиги и разрывает отношения с руководством андалузского клуба.

«ФК «Барселона» хочет публично продемонстрировать свое неприятие неоправданного и неуместного поведения со стороны «Севильи», клуба, который сегодня отказался сесть за стол на официальном обеде между директорами перед сегодняшним матчем команд на стадионе «Олимпик Луис Компанис», где их представители также отказались присутствовать на почетной ложе.

Помимо этого неуважения, андалузский клуб сделал публичное заявление, в котором демонстрирует «возмущение и неприятие действий бывшых руководителей ФК «Барселона», обвиняемыми в «деле Негрейры», и заявляет что их руководство не будет на сегодняшнем матче. «Барселона» понимает, что это нападение на каталонский клуб и неприемлемое оскорбление.

Так называемое «Дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень ранней стадии расследования, а позиция ФК «Севилья» явно предопределяет факты, которые ни в одном случае не доказаны.

Действия ФК «Севилья» также совершенно неуместны, поскольку, с одной стороны, они упоминают презумпцию невиновности, а с другой – отказывают ФК «Барселона» в ее применении в рамках судебной процедуры.

Учитывая эту недопустимую и неоправданную позицию ФК «Севилья», ФК «Барселона» считает все отношения с руководством «Севильи» разорванными до тех пор, пока он не изменит свою нынешнюю позицию», – сообщает пресс-релиз каталонского клуба.