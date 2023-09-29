Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии
Украинки в трех сетах обыграли немецких сестер Мордергер
Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб вышли в финал турнира Мирового тура ITF W25 в португальском Сантареме.
В полуфинальном матче сестры Колб обыграли других сестер, немецких теннисисток Таисию и Яну Мордергер. После обмена победами с одинаковым счетом 6:4 в первых двух сетах, украинки смогли выиграть затяжную решающую партию.
В финале Марина и Надежда Колб сыграют против американок Далайны Хьюитт и Мэдисон Сиг.
Мировой тур ITF W25, Сантарем, Португалия, хард, пары, полуфинал
Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – Таисия Мордергер/Яна Мордергер (Германия) – 6:4, 4:6, 12:10.
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