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  4. Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии
ITF
29 сентября 2023, 22:02 |
74
0

Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии

Украинки в трех сетах обыграли немецких сестер Мордергер

29 сентября 2023, 22:02 |
74
0
Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии
Instagram. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб вышли в финал турнира Мирового тура ITF W25 в португальском Сантареме.

В полуфинальном матче сестры Колб обыграли других сестер, немецких теннисисток Таисию и Яну Мордергер. После обмена победами с одинаковым счетом 6:4 в первых двух сетах, украинки смогли выиграть затяжную решающую партию.

В финале Марина и Надежда Колб сыграют против американок Далайны Хьюитт и Мэдисон Сиг.

Мировой тур ITF W25, Сантарем, Португалия, хард, пары, полуфинал

Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – Таисия Мордергер/Яна Мордергер (Германия) – 6:4, 4:6, 12:10.

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Надежда Колб Марина Колб ITF Сантарен
Источник Sport.ua
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