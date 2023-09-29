Ирландия тоже решила поучаствовать в бойкоте сборных рф U-17
Более десятка стран отказалась играть против российских команд
Ирландия присоединилась к десятку других стран и отказалась играть против российских команд, если они будут повторно допущены к турнирам УЕФА среди юношей до 17 лет.
УЕФА работает над техническим решением, которое позволило бы юношеским командам россии U-17 вернуться в соревнования, несмотря на продолжающееся вторжение рф в Украину.
В заявлении Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) сообщила:
«На заседании правления ФАИ было единогласно решено подтвердить нашу четко сформулированную позицию. Ни одна сборная Ирландии ни в какой возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из россии в любом соревновании в настоящее время».
Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.
Однако теперь все изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.
Таким образом, о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили уже 11 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Ирландия, Румыния.
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