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Молодежные турниры
29 сентября 2023, 21:38 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:18
473
6

Ирландия тоже решила поучаствовать в бойкоте сборных рф U-17

Более десятка стран отказалась играть против российских команд

29 сентября 2023, 21:38 | Обновлено 29 сентября 2023, 22:18
473
6
Ирландия тоже решила поучаствовать в бойкоте сборных рф U-17
FAI

Ирландия присоединилась к десятку других стран и отказалась играть против российских команд, если они будут повторно допущены к турнирам УЕФА среди юношей до 17 лет.

УЕФА работает над техническим решением, которое позволило бы юношеским командам россии U-17 вернуться в соревнования, несмотря на продолжающееся вторжение рф в Украину.

В заявлении Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) сообщила:

«На заседании правления ФАИ было единогласно решено подтвердить нашу четко сформулированную позицию. Ни одна сборная Ирландии ни в какой возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из россии в любом соревновании в настоящее время».

Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.

Однако теперь все изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

Таким образом, о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили уже 11 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Ирландия, Румыния.

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Burevestnik
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Alexx
Очевидно что никто не будет играть и россию выгонят 
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Выталкиватель парашутистов
Что-о мало,очень мало стран поддерживают Украину... А где это наши друзья-товарищи - Молдова, Чехия, Турция, Хорватия, та же Франция или Болгария?
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