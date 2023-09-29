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29 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 21:53
847
8

С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф

На заседании исполкома Федерации футбола Румынии принято решение

29 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 21:53
847
8
С рф играть не будем. Румыния присоединилась к бойкоту юниорских сборных рф
FRF

Румыния присоединилась к бойкоту сборных россии после скандального решения УЕФА о возвращении в соревнования юношеских сборных рф.

На заседании исполкома Федерации футбола Румынии (FRF) принято решение не играть против юношеских сборных рф.

Заявление Федерации футбола Румынии

На сегодняшнем заседании исполкома, 29 сентября 2023 года, обсуждалось решение УЕФА о повторном допуске сборных россии U-17, женских и мужских, к турнирам УЕФА.

По поводу решения Исполкома УЕФА от 26 сентября 2023 года относительно участия сборных рф до 17 лет администрация FRF дает следующие разъяснения.

  • Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.
  • В то же время FRF считает, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.
  • Следовательно, FRF считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной российской федерации.
  • FRF ждет завершения процедур по реализации этого решения исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации.

Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.

Однако теперь все изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

Таким образом, о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили уже 10 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Румыния.

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УЕФА исполком УЕФА сборная России по футболу U-17 бойкот дисквалификация россии Евро-2024 U-17 Федерация футбола Румынии
Источник Федерация футбола Румынии
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juvemu
Дякую румунам за дружню позицію
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+9
juvemu
У демократичному світі немає місця для антилюдських режимів. Геть рашистів із Європи!
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+8
Владимир одесский
Весь адекватний світ об‘єднується проти мразоти! Дякую, сусіди!
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+8
Алекс Морган
Дякую, сусіди! А що Угорщіна?
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+6
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123455432
Респект!
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+3
Yura Юрий
Дивно що немає Естонії...
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0
avk2307
Якщо Словенія або Люксембург додати, то ні в яку групу рашка не попаде
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