В Финляндии отказались соревноваться со сборными россии после скандального решения УЕФА о возвращении в соревнования юношеских сборных этой страны.

Футбольная ассоциация Финляндии заявила:

«Мы не соглашаемся с решением УЕФА разрешить юношеским национальным сборным россии вернуться в международные соревнования. Возвращение российских и белорусских сборных должно и дальше быть запрещено. Наше предыдущее решение остается в силе: финские национальные команды по футболу и футзалу не будут играть против россии и беларуси ни в одной из возрастных категорий».

Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.

Однако теперь это решение изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

Таким образом, о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили уже 9 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия и Финляндия.