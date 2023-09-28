Мы не согласны с УЕФА. В Финляндии поддержали бойкот юниорских сборных рф
После скандального решение УЕФА многие страны отказались играть с россией
В Финляндии отказались соревноваться со сборными россии после скандального решения УЕФА о возвращении в соревнования юношеских сборных этой страны.
Футбольная ассоциация Финляндии заявила:
«Мы не соглашаемся с решением УЕФА разрешить юношеским национальным сборным россии вернуться в международные соревнования. Возвращение российских и белорусских сборных должно и дальше быть запрещено.
Наше предыдущее решение остается в силе: финские национальные команды по футболу и футзалу не будут играть против россии и беларуси ни в одной из возрастных категорий».
Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.
Однако теперь это решение изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.
Таким образом, о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили уже 9 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия и Финляндия.
UEFA julkaisi tiistaina päätöksensä, jonka mukaan Venäjän alaikäisten pelaajien maajoukkueet otetaan takaisin mukaan kansainvälisiin kilpailuihin tämän kauden aikana.— Suomen Palloliitto (@Palloliitto) September 27, 2023
Suomen Palloliitto ilmaisee erimielisyytensä asiassa.https://t.co/BDejRpAtvs pic.twitter.com/Upbs9RWn5P
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