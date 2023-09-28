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28 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 28 сентября 2023, 22:51
494
2

Мы не согласны с УЕФА. В Финляндии поддержали бойкот юниорских сборных рф

После скандального решение УЕФА многие страны отказались играть с россией

28 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 28 сентября 2023, 22:51
494
2
Мы не согласны с УЕФА. В Финляндии поддержали бойкот юниорских сборных рф
УЕФА

В Финляндии отказались соревноваться со сборными россии после скандального решения УЕФА о возвращении в соревнования юношеских сборных этой страны.

Футбольная ассоциация Финляндии заявила:

«Мы не соглашаемся с решением УЕФА разрешить юношеским национальным сборным россии вернуться в международные соревнования. Возвращение российских и белорусских сборных должно и дальше быть запрещено.

Наше предыдущее решение остается в силе: финские национальные команды по футболу и футзалу не будут играть против россии и беларуси ни в одной из возрастных категорий».

Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Ранее все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.

Однако теперь это решение изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

Таким образом, о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили уже 9 стран: Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия и Финляндия.

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Источник Twitter
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