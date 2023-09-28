Присоединились к бойкоту. Литва не будет играть против юниорских команд рф

Федерация футбола Литвы (LFF) обнародовала заявление относительно скандального решения, принятого на днях на заседании Исполнительного комитета УЕФА.

Исполком УЕФА принял решение снять запрет на участие юношеских сборных россии (до 17 лет) в международных соревнованиях. Все сборные и клубы россии были дисквалифицированы сразу после того, как эта недострана начала большую войну в Украине в феврале 2022 года.

Однако теперь это решение изменено решением исполкома УЕФА – юношеским сборным россии разрешили вернуться в международные соревнования с начала этого сезона.

Президент LFF Эдгарас Станкявичюс заявил:

«Такое решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу ничуть не изменилась и сохраняется. Мы не думаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент. Даже несмотря на то, что они не будут использовать флаг, гимн или другую национальную символику страны и будут играть на нейтральных полях.

Сегодня у нас было много разговоров с представителями других стран-членов УЕФА, и они тоже не склонны согласиться с этим решением.

Мы можем еще раз подтвердить, что продолжаем придерживаться прежних позиций – мы осуждаем военные действия россии в Украине и можем заверить вас, что не будем играть с российскими футболистами на сто процентов, даже если это будет определено жеребьевкой какого-либо турнира.

Если так случится, что наша и российская молодежные сборные должны будут встретиться в том или ином турнире, наши футболисты не выйдут на поле, какие бы санкции за это ни грозили федерации и где бы ни был проведен матч.

В этом случае можно лишь согласиться с представителями футбольных федераций Украины, Англии, Латвии и других стран, которые уже публично заявили, что их игроки не будут играть против сборной россии. Мы приветствуем их шаги и стоим на одних позициях».

Ранее о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша и Латвия.