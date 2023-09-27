Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии
6 европейских стран не будут играть с юношескими сборными россии
Футбольная федерация Швеции заявила, что не будет играть против сборных россии U-17:
«Англия и Дания заявили, что не будут играть с россиянами. Швеция идет по тому же пути. Мы приняли свое решение, когда россия напала на Украину. Мы не хотим участвовать на любых мероприятиях вместе с российскими участниками. Мы будем это повторять».
Швеция стала уже 6-й страной, которая будет бойкотировать россию и решение УЕФА допустить ее к европейским соревнованиям. Ранее о нежелании играть против террористов заявили Англия, Украина, Дания, Польша и Латвия.
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