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27 сентября 2023, 19:17 | Обновлено 27 сентября 2023, 19:18
801
4

Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии

6 европейских стран не будут играть с юношескими сборными россии

27 сентября 2023, 19:17 | Обновлено 27 сентября 2023, 19:18
801
4
Тепер их 6. Швеция поддержала бойкот против россии

Футбольная федерация Швеции заявила, что не будет играть против сборных россии U-17:

«Англия и Дания заявили, что не будут играть с россиянами. Швеция идет по тому же пути. Мы приняли свое решение, когда россия напала на Украину. Мы не хотим участвовать на любых мероприятиях вместе с российскими участниками. Мы будем это повторять».

Швеция стала уже 6-й страной, которая будет бойкотировать россию и решение УЕФА допустить ее к европейским соревнованиям. Ранее о нежелании играть против террористов заявили Англия, Украина, Дания, Польша и Латвия.

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УЕФА исполком УЕФА сборная России по футболу U-17 бойкот дисквалификация россии Евро-2024 U-17
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KIEWADIM
 Рашку с Венграми сразу в финал. И разыграть кубок тридваразов. Победителям ящик водки, концерт газманова, и по проститутке
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Burevestnik
в УЄФА   55 країн   (згідно рейтингу УЄФА).
відмовились шість,  (це  10,9%).  
розіграють чемпіонство  49 країн.   
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