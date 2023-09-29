29.09.2023 14:00 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига29 сентября 2023, 14:00 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:00
378
0
Подолье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 14:00 видеотрансляцию поединка 10-го тура Первой лиги
29 сентября 2023, 14:00 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:00
378
0
29 сентября проходит поединок 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Первая лига. 10-й тур, 29 сентября
- 14:00. Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск
Подолье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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