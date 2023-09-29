Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Подолье
29.09.2023 14:00 – FT 1 : 1
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 сентября 2023, 14:00 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:00
378
0

Подолье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 14:00 видеотрансляцию поединка 10-го тура Первой лиги

29 сентября 2023, 14:00 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:00
378
0
Подолье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

29 сентября проходит поединок 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Первая лига. 10-й тур, 29 сентября

  • 14:00. Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск

Подолье – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Остап ПРИТУЛА: «Наша главная задача – играть в привычный для Руха футбол»
Тур УПЛ. Семь матчей из восьми будут с VAR
Защитник Жироны: «Теперь ждем в гости Реал, нашего прямого конкурента»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий смотреть онлайн Прикарпатье Ивано-Франковск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
Футбол | 28 сентября 2023, 22:55 1
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды

Уже известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Украины

Барселону могут отстранить от футбола. Клубу будет угрожать банкротство
Футбол | 29 сентября 2023, 12:12 7
Барселону могут отстранить от футбола. Клубу будет угрожать банкротство
Барселону могут отстранить от футбола. Клубу будет угрожать банкротство

«Дело Негрейры» сильно бьет по каталонцам

ОФИЦИАЛЬНО. Антони вернется к тренировкам с Манчестер Юнайтед
Футбол | 29.09.2023, 13:40
ОФИЦИАЛЬНО. Антони вернется к тренировкам с Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Антони вернется к тренировкам с Манчестер Юнайтед
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Футбол | 28.09.2023, 19:07
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Футбол | 29.09.2023, 06:43
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
29.09.2023, 07:15 9
Бокс
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 18
Футбол
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 216
Футбол
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
28.09.2023, 01:56 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем