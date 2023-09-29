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Подолье
29.09.2023 14:00 – FT 1 : 1
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
29 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:55
135
0

Первая лига. Прикарпатье на выезде сыграло вничью с Подольем

Стартовал 10-й тур Первой лиги

29 сентября 2023, 16:53 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:55
135
0
Первая лига. Прикарпатье на выезде сыграло вничью с Подольем
ФК Подолье

Сегодня, 29 сентября матчем в Хмельницком между местным «Подольем» и ивано-франковским «Прикарпатьем» стартовал 10-й тур Первой лиги в группе А. Поединок двух соседей по нижней части турнирной таблицы завершился вничью 1:1.

Первая лига. 10-й тур. Группа А

«Подолье» – «Прикарпатье» – 1:1
Голы: Доброхотов (80) – Хома (70)

«Подолье»: Непогодов, Симинин, Веремиенко, Чушенко (Савчук 34), Цыбульник, Доброхотов, Коваленко, Задоя, Прихна, Василенко (Каверин 79), Войтиховский

«Прикарпатье»: Пицан, Швец, Француз, Демкив (Рудюк 62), Шинкаренко, Семка (Радульский 90+5), Геник (Титаевский 62), Романов (Бучакчийский 90+5), Соловьев, Цюцюра (Барчук 78), Хома

Предупреждения: Задоя 13, Симинин 72, Веремиенко 75, Прихна 76 – Демкив 15, Француз 76

Турнирная таблица Первой лиги

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Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Прикарпатье Ивано-Франковск
Источник Sport.ua
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