Первая лига. Прикарпатье на выезде сыграло вничью с Подольем

Сегодня, 29 сентября матчем в Хмельницком между местным «Подольем» и ивано-франковским «Прикарпатьем» стартовал 10-й тур Первой лиги в группе А. Поединок двух соседей по нижней части турнирной таблицы завершился вничью 1:1.

Первая лига. 10-й тур. Группа А

«Подолье» – «Прикарпатье» – 1:1

Голы: Доброхотов (80) – Хома (70)

«Подолье»: Непогодов, Симинин, Веремиенко, Чушенко (Савчук 34), Цыбульник, Доброхотов, Коваленко, Задоя, Прихна, Василенко (Каверин 79), Войтиховский

«Прикарпатье»: Пицан, Швец, Француз, Демкив (Рудюк 62), Шинкаренко, Семка (Радульский 90+5), Геник (Титаевский 62), Романов (Бучакчийский 90+5), Соловьев, Цюцюра (Барчук 78), Хома

Предупреждения: Задоя 13, Симинин 72, Веремиенко 75, Прихна 76 – Демкив 15, Француз 76

Турнирная таблица Первой лиги