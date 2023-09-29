Украинки Колб разгромили тандем с россиянкой на турнире ITF в Португалии

Украинские теннисистки, сестры Надежда и Марина Колб, вышли в полуфинал турнира Мирового тура ITF W25 в португальском Сантареме.

В четвертьфинальном матче сестры Колб разгромили американку Бэйлен Браун и Мирославу Медведеву. Первый сет украинки выиграли с сухим счетом, а во второй партии отдали три гейма.

В полуфинале Надежда и Марина Колб сыграют против немецкой пары, также сестер Таисии и Яны Мордергер.

Мировой тур ITF W25, Сантарем, Португалия, хард, пары, четвертьфинал.

Надежда Колб/Марина Колб (Украина, 1) – Бэйлен Браун (США)/Мирослава Медведева – 6:0, 6:3.