Украинки Колб разгромили тандем с россиянкой на турнире ITF в Португалии
Надежда и Марина Колб вішли в полуфинал турнира ITF W25
Украинские теннисистки, сестры Надежда и Марина Колб, вышли в полуфинал турнира Мирового тура ITF W25 в португальском Сантареме.
В четвертьфинальном матче сестры Колб разгромили американку Бэйлен Браун и Мирославу Медведеву. Первый сет украинки выиграли с сухим счетом, а во второй партии отдали три гейма.
В полуфинале Надежда и Марина Колб сыграют против немецкой пары, также сестер Таисии и Яны Мордергер.
Мировой тур ITF W25, Сантарем, Португалия, хард, пары, четвертьфинал.
Надежда Колб/Марина Колб (Украина, 1) – Бэйлен Браун (США)/Мирослава Медведева – 6:0, 6:3.
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