Норвегия присоединилась к бойкоту из-за допуска российских юношеских команд

Федерация футбола Норвегии (NFF) выразила несогласие с решением УЕФА вновь допустить юношеские сборные россии (до 17 лет) к участию в международных соревнованиях.

«Мы не знали, что этот вопрос будет решаться УЕФА, и должны были ожидать от УЕФА более эффективного ведения дел в таком важном вопросе. Мы придерживаемся своей позиции, согласно которой норвежские команды не должны играть против российских, пока продолжается война. Это позиция, в которой весь норвежский спорт солидарен с Украиной, и которая также должна рассматриваться как часть санкций, вокруг которых объединилась Европа, как власти, так и бизнес и спорт», – заявил Лисе Клавесс, президент NFF.

Во вторник Исполнительный комитет УЕФА принял решение о включении сборной россии по футболу среди юношей до 17 лет в число участников соревнований УЕФА. В своем обосновании УЕФА указал, что дети, не достигшие 18-летнего возраста, не должны подвергаться санкциям за военные действия своей страны, а также сослался на статью 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

«В принципе, мы поддерживаем позицию, согласно которой дети не должны быть отстранены от участия в футболе или на других аренах из-за действий взрослых и властей. Это соображение должно быть и должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разъединять.

Тем не менее, мы считаем, что в данной экстраординарной ситуации слишком сложно отделить футбол сборной от российского государства и необходимости режима использовать футбол высшего уровня в рамках своей пропаганды, и что нецелесообразно делать такое отступление сейчас, не основываясь на более тщательном привлечении и изучении того, как соображения нейтралитета и солидарности будут обеспечены таким решением. Мы должны ожидать от УЕФА более эффективного ведения дел по столь важному и фундаментальному вопросу», – заключила Клавесс.

«NFF ведет прямой диалог с УЕФА, а также с нашими скандинавскими и европейскими коллегами по этому вопросу, чтобы отстаивать свою точку зрения», – сказано на сайте организации.

Ранее о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Финляндия и Литва.