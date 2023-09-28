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28 сентября 2023, 17:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:03
752
10

Норвегия присоединилась к бойкоту из-за допуска российских юношеских команд

Восьмая страна поддержала Украину

28 сентября 2023, 17:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:03
752
10
Норвегия присоединилась к бойкоту из-за допуска российских юношеских команд
NFF

Федерация футбола Норвегии (NFF) выразила несогласие с решением УЕФА вновь допустить юношеские сборные россии (до 17 лет) к участию в международных соревнованиях.

«Мы не знали, что этот вопрос будет решаться УЕФА, и должны были ожидать от УЕФА более эффективного ведения дел в таком важном вопросе. Мы придерживаемся своей позиции, согласно которой норвежские команды не должны играть против российских, пока продолжается война. Это позиция, в которой весь норвежский спорт солидарен с Украиной, и которая также должна рассматриваться как часть санкций, вокруг которых объединилась Европа, как власти, так и бизнес и спорт», – заявил Лисе Клавесс, президент NFF.

Во вторник Исполнительный комитет УЕФА принял решение о включении сборной россии по футболу среди юношей до 17 лет в число участников соревнований УЕФА. В своем обосновании УЕФА указал, что дети, не достигшие 18-летнего возраста, не должны подвергаться санкциям за военные действия своей страны, а также сослался на статью 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

«В принципе, мы поддерживаем позицию, согласно которой дети не должны быть отстранены от участия в футболе или на других аренах из-за действий взрослых и властей. Это соображение должно быть и должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разъединять.

Тем не менее, мы считаем, что в данной экстраординарной ситуации слишком сложно отделить футбол сборной от российского государства и необходимости режима использовать футбол высшего уровня в рамках своей пропаганды, и что нецелесообразно делать такое отступление сейчас, не основываясь на более тщательном привлечении и изучении того, как соображения нейтралитета и солидарности будут обеспечены таким решением. Мы должны ожидать от УЕФА более эффективного ведения дел по столь важному и фундаментальному вопросу», – заключила Клавесс.

«NFF ведет прямой диалог с УЕФА, а также с нашими скандинавскими и европейскими коллегами по этому вопросу, чтобы отстаивать свою точку зрения», – сказано на сайте организации.

Ранее о нежелании играть против футболистов страны-террориста заявили Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Финляндия и Литва.

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Источник Федерация футбола Норвегии
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Комментарии 10
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adidas777
Тільки разом можна перемогти!!! 
Як рашу, так і всі корумповані організації типу УЄФА 
Спасибі братні народи за єдність!!!
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+5
DK1961
Англия, Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Латвия, Литва. Я насчитал уже ВОСЕМЬ сборных. Мафия ФА во главе с  Чеферином НЕ СМОЖЕТ просто составить отборочную группу с участием болотной сборной. Газпром В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ зря бабло на взятки потратил
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+5
Андрей Залищук
чудово, молодці вікінги, хто наступний?...
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+4
luceorius
 Очікуємо на Естонію, Фінляндію, Словаччину, Нідерланди...
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+1
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Alexx
Уєфа с чифериным живут за русские кровавые деньги .Был бы порядочный рукоыодитель а не чиферин такой бы и мысли не возникло как юниоров допустить 
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0
Alexx
россия выгонят завтра максимум послезавтра.Ни одна страна не будет играть с террористами и убийцами даже если это юниоры .гдето 28 й или 30 й год может разбанят когда орки уже полностью одичают 
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0
vovei
Нельзя этого делать.Чемпионом будет рассия.
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-4
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