Тренер Сандерленда: «В ближайшие недели Русин получит больше возможностей»

Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей поделился ожиданиями перед матчем 9-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдей», а также прокомментировал перспективы украинского легионера Назария Русина получать игровое время в первой команде.

«Мы должны извлечь положительные моменты из прошедших выходных. Это игра на тоненького, и мое пожелание игрокам – не останавливаться на достигнутом.

«Шеффилд Уэнсдей» борется за каждое очко. Мы должны быть профессионалами и навязывать свой стиль игры, но помнить о тех угрозах, которые они несут.

Для Русина было важно выйти на поле на прошлой неделе против «Кардиффа». В ближайшие недели он получит больше возможностей.

У нас есть несколько травм, но я не хочу о них говорить. Они дают возможность кому-то другому», – сказал Моубрей.

Отметим, что 24 сентября Русин дебютировал в составе «Сандерленда» в матче 8-го тура английского Чемпионшипа против «Кардиффа» (0:1). Украинец вышел на замену на 88-й минуте.

25 сентября украинец помог команде «Сандерленд» U-21 выиграть матч Английской Премьер-лиги 2 против «Дерби Каунти» U-21 (3:1).

Матч «Шеффилд Уэнсдей» – «Сандерленд» состоится 29 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.