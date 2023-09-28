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Англия
28 сентября 2023, 16:40 | Обновлено 28 сентября 2023, 17:37
552
0

Тренер Сандерленда: «В ближайшие недели Русин получит больше возможностей»

Тони Моубрей обещает, что Назарий будет играть чаще

28 сентября 2023, 16:40 | Обновлено 28 сентября 2023, 17:37
552
0
Тренер Сандерленда: «В ближайшие недели Русин получит больше возможностей»
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей поделился ожиданиями перед матчем 9-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдей», а также прокомментировал перспективы украинского легионера Назария Русина получать игровое время в первой команде.

«Мы должны извлечь положительные моменты из прошедших выходных. Это игра на тоненького, и мое пожелание игрокам – не останавливаться на достигнутом.

«Шеффилд Уэнсдей» борется за каждое очко. Мы должны быть профессионалами и навязывать свой стиль игры, но помнить о тех угрозах, которые они несут.

Для Русина было важно выйти на поле на прошлой неделе против «Кардиффа». В ближайшие недели он получит больше возможностей.

У нас есть несколько травм, но я не хочу о них говорить. Они дают возможность кому-то другому», – сказал Моубрей.

Отметим, что 24 сентября Русин дебютировал в составе «Сандерленда» в матче 8-го тура английского Чемпионшипа против «Кардиффа» (0:1). Украинец вышел на замену на 88-й минуте.

25 сентября украинец помог команде «Сандерленд» U-21 выиграть матч Английской Премьер-лиги 2 против «Дерби Каунти» U-21 (3:1).

Матч «Шеффилд Уэнсдей» – «Сандерленд» состоится 29 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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Назарий Русин Тони Моубрей Сандерленд Чемпионшип Шеффилд Уэнсдей
Источник Twitter
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