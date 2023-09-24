Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назарий Русин дебютировал за Сандерленд
Англия
24 сентября 2023, 19:46 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:39
3157
0

Назарий Русин дебютировал за Сандерленд

Украинский нападающий вышел на замену в матче с «Кардиффом»

24 сентября 2023, 19:46 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:39
3157
0
Назарий Русин дебютировал за Сандерленд
safc.com. Назарий Русин

В матче 8-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» на домашнем поле минимально проиграл «Кардиффу» - 0:1.

На 88-й минуте матча состоялся дебют украинского нападающего «Сандерленда» Назария Русина, который перед матчем впервые попал в заявку своей команды. Украинец вышел на поле вместо Наялла Хаггинса и результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Сандерленд» в 9-м туре Чемпионшипа сыграет против «Шеффилд Уэнсдей», матч запланирован на 29 сентября, начало – 22:00 по киевскому времени.

Напомним, 14 сентября английский клуб провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.

По теме:
Разгром аутсайдера. Ньюкасл отгрузил 8 мячей в ворота Шеффилд Юнайтед
Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы
Челси – Астон Вилла – 0:1. 60 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча
Шеффилд Уэнсдей Назарий Русин Сандерленд чемпионат Англии по футболу дебют Чемпионшип Кардифф Сити
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
Бокс | 24 сентября 2023, 01:28 3
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута

В бою-реванше разыгран пояс временного чемпиона WBO в супертяжелом весе

Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Бокс | 24 сентября 2023, 11:16 14
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено

Джо следовало обходить китайца стороной

Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Бокс | 24.09.2023, 17:03
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
МАКСИМОВ: «Нам повезло, что Заря потратила много сил в еврокубковом матче»
Футбол | 24.09.2023, 20:19
МАКСИМОВ: «Нам повезло, что Заря потратила много сил в еврокубковом матче»
МАКСИМОВ: «Нам повезло, что Заря потратила много сил в еврокубковом матче»
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Бокс | 24.09.2023, 10:08
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
23.09.2023, 20:12 14
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
22.09.2023, 16:23 32
Футбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем