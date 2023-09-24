Назарий Русин дебютировал за Сандерленд

В матче 8-го тура английского Чемпионшипа «Сандерленд» на домашнем поле минимально проиграл «Кардиффу» - 0:1.

На 88-й минуте матча состоялся дебют украинского нападающего «Сандерленда» Назария Русина, который перед матчем впервые попал в заявку своей команды. Украинец вышел на поле вместо Наялла Хаггинса и результативными действиями не отметился.

Следующий матч «Сандерленд» в 9-м туре Чемпионшипа сыграет против «Шеффилд Уэнсдей», матч запланирован на 29 сентября, начало – 22:00 по киевскому времени.

Напомним, 14 сентября английский клуб провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.