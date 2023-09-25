Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Русин выиграл матч за Сандерленд U-21. Сделал ассист и заработал пенальти
Англия
25 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:13
228
0

Русин выиграл матч за Сандерленд U-21. Сделал ассист и заработал пенальти

Днем ранее украинец дебютировал за основную команду «Сандерленда»

25 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:13
228
0
Русин выиграл матч за Сандерленд U-21. Сделал ассист и заработал пенальти
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Украинский форвард Назарий Русин помог команде «Сандерленд» U-21 выиграть матч Английской Премьер-лиги 2 против «Дерби Каунти» U-21 (3:1).

В первом тайме Назарий сделал ассист на 25-й минуте, а на 31-й заработал пенальти, который затем был реализован. Во втором тайме команды обменялись голами, а Русин был заменен на 70-й минуте.

Для Русина это вторая игра за последние два дня. Днем ранее Русин дебютировал на 88-й минуте за основную команду «Сандерленда» в матче Чемпионшипа с валлийским «Кардиффом» (0:1).

❗️ ВИДЕО. Русин сделал ассист и заработал пенальти

Английская Премьер-лига 2

5-й тур, 25 сентября

Сандерленд U-21 – Дерби Каунти U-21 – 3:1

Голы: Адиль Аушиш, 25, Эллис Тейлор, 31 (пен), Гарри Гардинер, 80 – Даджон Браун, 60.

По теме:
Команда Мудрика осталась без помощника тренера. Сальтор покинул Челси
Ливерпуль продлил контракт со своим защитником
Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за Сандерленд U-21
Сандерленд Дерби Каунти чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига Назарий Русин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Футбол | 25 сентября 2023, 06:45 43
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса

Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Александр АЛИЕВ: «Как-то раз за ночь в казино 110 тысяч долларов проиграл»
Футбол | 25 сентября 2023, 15:16 10
Александр АЛИЕВ: «Как-то раз за ночь в казино 110 тысяч долларов проиграл»
Александр АЛИЕВ: «Как-то раз за ночь в казино 110 тысяч долларов проиграл»

Бывший игрок «Динамо» рассказал о зарплате на протяжении карьеры и игре в казино

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 25.09.2023, 00:20
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Футбол | 25.09.2023, 20:23
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Другие виды | 25.09.2023, 14:41
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
23.09.2023, 22:10
Теннис
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 34
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 9
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 29
Бокс
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
24.09.2023, 11:16 16
Бокс
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
23.09.2023, 20:45 30
Футбол
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 8
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 34
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем