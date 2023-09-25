Русин выиграл матч за Сандерленд U-21. Сделал ассист и заработал пенальти
Днем ранее украинец дебютировал за основную команду «Сандерленда»
Украинский форвард Назарий Русин помог команде «Сандерленд» U-21 выиграть матч Английской Премьер-лиги 2 против «Дерби Каунти» U-21 (3:1).
В первом тайме Назарий сделал ассист на 25-й минуте, а на 31-й заработал пенальти, который затем был реализован. Во втором тайме команды обменялись голами, а Русин был заменен на 70-й минуте.
Для Русина это вторая игра за последние два дня. Днем ранее Русин дебютировал на 88-й минуте за основную команду «Сандерленда» в матче Чемпионшипа с валлийским «Кардиффом» (0:1).
❗️ ВИДЕО. Русин сделал ассист и заработал пенальти
Английская Премьер-лига 2
5-й тур, 25 сентября
Сандерленд U-21 – Дерби Каунти U-21 – 3:1
Голы: Адиль Аушиш, 25, Эллис Тейлор, 31 (пен), Гарри Гардинер, 80 – Даджон Браун, 60.
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