Русин выиграл матч за Сандерленд U-21. Сделал ассист и заработал пенальти

Украинский форвард Назарий Русин помог команде «Сандерленд» U-21 выиграть матч Английской Премьер-лиги 2 против «Дерби Каунти» U-21 (3:1).

В первом тайме Назарий сделал ассист на 25-й минуте, а на 31-й заработал пенальти, который затем был реализован. Во втором тайме команды обменялись голами, а Русин был заменен на 70-й минуте.

Для Русина это вторая игра за последние два дня. Днем ранее Русин дебютировал на 88-й минуте за основную команду «Сандерленда» в матче Чемпионшипа с валлийским «Кардиффом» (0:1).

❗️ ВИДЕО. Русин сделал ассист и заработал пенальти

Английская Премьер-лига 2

5-й тур, 25 сентября

Сандерленд U-21 – Дерби Каунти U-21 – 3:1

Голы: Адиль Аушиш, 25, Эллис Тейлор, 31 (пен), Гарри Гардинер, 80 – Даджон Браун, 60.