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Лига наций
28 сентября 2023, 14:42 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:01
114
0

Владимир ПЯТЕНКО: «Не обращаю внимания на турнирную таблицу»

И.о. главного тренера женской сборной Украины – о неудачном старте в Лиге наций

28 сентября 2023, 14:42 | Обновлено 28 сентября 2023, 15:01
114
0
Владимир ПЯТЕНКО: «Не обращаю внимания на турнирную таблицу»
УАФ. Владимир Пятенко

Национальная женская сборная Украины провела два стартовых матча в новосозданной Лиге наций, уступив в своей группе Сербии и Польше с одинаковым счетом – 1:2.

Исполняющий обязанности главного тренера нашей команды Владимир Пятенко рассказал о своих впечатлениях от этих противостояний:

- По самоотдаче к подопечным вопросов нет. Они были мотивированы, горели желанием продемонстрировать свои лучшие качества. Но, к сожалению, в отличие от соперниц, с реализацией далеко не всегда получалось. Часто в завершающей стадии атаки принимались ошибочные решения. Возможно, это от того, что не хватало сыгранности, ведь в Польше пришлось играть эти матчи, как говорится, с колес ...

- Сейчас женская сборная Украины занимает третье место в своей группе, но перед вашими подопечными поставлена задача выйти в Лигу А ...
- Пока что я не обращаю внимания на турнирную таблицу. Перед девушками стоит задача побеждать в каждом матче и повыситься в классе. Несмотря на неудачный старт, еще не все потеряно.

- Будет ли в составе ротация перед октябрьскими матчами с Грецией?
- Да, планирую пригласить трех-четырех новичков. Окончательно с ними определимся до 10 октября.

- Оба противостояния с гречанками состоятся в конце октября на поле соперниц. Это будет иметь какое-то значение для ваших подопечных?
- Не думаю. Я очень доволен микроклиматом в сборной, повторяю, есть определенные проблемы только с сыгранностью, но это все можно исправить. А то, что придется два поединка проводить в Греции, только поможет сплотиться и прыгнуть выше головы.

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женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко Польша - Украина Украина - Сербия Лига наций по футболу среди женщин
Источник Украинская ассоциация футбола
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