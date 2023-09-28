Унаи ЭМЕРИ: «Разочарованы результатом игры с Эвертоном»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями после поражения от «Эвертона» в матче Кубка английской лиги.

«Разочарованы результатом. Некоторые сегодняшние ошибки ненормальны, но нам нужно пробовать вводить в состав некоторых игроков и искать баланс с ними в каждом турнире.

В начале мы контролировали игру – не особенно эффективно в плане заходов в их штрафную площадку, но контролировали игру через владение мячом. Травма Леона Бэйли и первый гол случились, когда мы занервничали. Второй тайм мы начали получше, но прошло три минуты и опять ошиблись, а они забили. Потом отыграться было сложно. Мы старались, играли лучше и контролировали мяч лучше, чем в первом тайме. Создали несколько возможностей и забили гол, но этого было недостаточно.

Нужно быстро двигаться дальше и думать о домашнем матче против «Брайтона» в субботу. Дома, перед нашими болельщиками будет очень важно сохранить такую же тактическую структуру, которая у нас была», – сказал Эмери.

Напомним, что «Астон Вилла» проиграла «Эвертону» со счетом 1:2.