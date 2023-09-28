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Кубок английской лиги
Ливерпуль
27.09.2023 21:45 – FT 3 : 1
Лестер
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Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 01:17
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Кубок Английской лиги. Ливерпуль прошел Лестер

Подопечные Клоппа одержали волевую победу

28 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 01:17
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Кубок Английской лиги. Ливерпуль прошел Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 3-го круга Кубка английской лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Лестер». Победу со счетом 3:1 одержали подопечные Юргена Клоппа.

Отметим, что «Ливерпуль» по ходу матча проигрывал. На 3 минуте за «Лестер» отличился Кейси Макатир. Коди Гакпо в начале второго айма сумел сравнять счет, на 70-й минуте Доминик Собослаи вывел «красных» вперед, а окончательно снял все вопросы о победителе Диого Жота в конце матча.

Кубок Английской лиги. 3 круг

Ливерпуль - Лестер - 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Жота, 89 – Макатир, 3.

Среди результатов дня стоит отметить вылет из турнира «Манчестер Сити», не сумевший пройти «Ньюкасл».

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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Лестер Ливерпуль - Лестер
Источник Sport.ua
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