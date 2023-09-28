Кубок Английской лиги. Ливерпуль прошел Лестер

Закончился матч 3-го круга Кубка английской лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Лестер». Победу со счетом 3:1 одержали подопечные Юргена Клоппа.

Отметим, что «Ливерпуль» по ходу матча проигрывал. На 3 минуте за «Лестер» отличился Кейси Макатир. Коди Гакпо в начале второго айма сумел сравнять счет, на 70-й минуте Доминик Собослаи вывел «красных» вперед, а окончательно снял все вопросы о победителе Диого Жота в конце матча.

Кубок Английской лиги. 3 круг

Ливерпуль - Лестер - 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Жота, 89 – Макатир, 3.

Среди результатов дня стоит отметить вылет из турнира «Манчестер Сити», не сумевший пройти «Ньюкасл».