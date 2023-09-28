Ливерпуль – Лестер – 3:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Команда Клоппа идет дальше
Закончился матч третьего круга Кубка английской лиги. В нем «Ливерпуль» победил «Лестер» со счетом 3:1.
Кубок Английской лиги. Третий круг
Ливерпуль – Лестер – 3:1
Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Жота, 89 - Макатир, 3
Ливерпуль: Келлехер – Конате, Куанса, Цимикас (Чемберс, 89), Джонс (Байчетич, 79) – Эндо, Гравенберх (Нуньес, 65), Эллиотт – Диогу Жота, Гакпо, Доук (Собослаи, 65).
Лестер: Столярчик – Рикарду Перейра, Коуди, Суттар, Джастин – Чоудури, Казадеи (Ндиди, 57), Акгюн (Дьюсбери-Голл, 65) – Олбрайтон (Фатау, 64), Макатир, Ихеаначо (Дака, 64).
События матча
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