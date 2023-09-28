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Кубок английской лиги
Ливерпуль
27.09.2023 21:45 – FT 3 : 1
Лестер
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Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 05:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:52
44
0

Ливерпуль – Лестер – 3:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Команда Клоппа идет дальше

28 сентября 2023, 05:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 05:52
44
0
Ливерпуль – Лестер – 3:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч третьего круга Кубка английской лиги. В нем «Ливерпуль» победил «Лестер» со счетом 3:1.

Кубок Английской лиги. Третий круг

Ливерпуль – Лестер – 3:1

Голы: Гакпо, 48, Собослаи, 70, Жота, 89 - Макатир, 3

Ливерпуль: Келлехер – Конате, Куанса, Цимикас (Чемберс, 89), Джонс (Байчетич, 79) – Эндо, Гравенберх (Нуньес, 65), Эллиотт – Диогу Жота, Гакпо, Доук (Собослаи, 65).

Лестер: Столярчик – Рикарду Перейра, Коуди, Суттар, Джастин – Чоудури, Казадеи (Ндиди, 57), Акгюн (Дьюсбери-Голл, 65) – Олбрайтон (Фатау, 64), Макатир, Ихеаначо (Дака, 64).

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Kasey McAteer (Лестер).
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Ливерпуль Лестер Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Ливерпуль - Лестер
Источник Sport.ua
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