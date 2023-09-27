Роман Ковалюк дебютировал за первую команду «Вересa»
18-летний игрок дебютировал за основную команду в матче против «горняков»
Восемнадцатилетний полузащитник «Вереса» Роман Ковалюк дебютировал за первую команду ровенского клуба.
Молодой украинец вышел на замену на 71-й минуте матча 1/8 Кубка Украины против донецкого Шахтера, в котором его команда уступила с разгромным счетом 0:3.
В нынешнем сезоне Роман Ковалюк уже сыграл шесть матчей в юношеском чемпионате УПЛ за «Верес U19».
После вылета из Кубка Украины ровенский клуб сконцентрируется на выступлениях в УПЛ. «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице, подопечные Сергея Лавриненко сыграли семь матчей чемпионата, выиграли всего одну игру и набрали пять зачетных баллов.
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