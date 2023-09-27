Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино рассказал, как укрепляет уверенность Мудрика в своих силах
Англия
27 сентября 2023, 10:22 |
1164
5

Почеттино рассказал, как укрепляет уверенность Мудрика в своих силах

Маурисио пытается помочь украинцу найти баланс между верой и качеством

27 сентября 2023, 10:22 |
1164
5
Почеттино рассказал, как укрепляет уверенность Мудрика в своих силах
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что он пытается укрепить уверенность Михаила Мудрика с помощью регулярных ударов в перекладину после тренировок «Челси». Любопытно, что на этой неделе украинский футболист впервые избежал поражения от своего главного тренера.

«Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в супермаркете. Пришло время. Вы знаете, как работает наш мозг – нужно постепенно создавать ситуации, в которых мы сможем обеспечить доверие, уверенность и веру.

Один пример с Мудриком: я люблю иногда играть так, чтобы попасть в перекладину из-за пределов штрафной. Он сказал мне: «Я не хочу больше с тобой играть, потому что ты всегда выигрываешь!». Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера, а баланс между верой и качеством я знаю очень хорошо, потому что мне 50 лет. Вы еще молоды и должны знать себя».

Сегодня (во вторник) мы впервые сыграли вничью, потому что я всегда выигрывал. Теперь ты начинаешь верить в себя, верить в свое качество. Если этого нет, то трудно найти баланс между верой и качеством.

Это один из аспектов, над которым вы работаете, – психология игрока, и это может иметь значение для того, чтобы придать игрокам уверенность, когда нужно коснуться мяча и забить. Это небольшой пример», – сказал Почеттино.

Ранее Маурисио Почеттино говорил, что «Челси» играет хорошо, но забивает мало голов.

По теме:
Легенда Арсенала поддержал Мудрика: «Мы увидим от него намного больше»
Егор ЯРМОЛЮК: «Зинченко мне напихал, что я не знаю английский язык»
Были последними без рекламы. Челси нашел нового титульного спонсора
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Челси Михаил Мудрик
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Футбол | 26 сентября 2023, 14:15 72
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду

Мини-рейтинг из действующих футболистов, каждый из которых сейчас, пожалуй, пригодился бы «горнякам»

Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26 сентября 2023, 23:59 8
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Футбол | 27.09.2023, 07:24
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
УЕФА вернул рф в футбол, 400-й матч Степаненко, Шевченко стал советником
Футбол | 27.09.2023, 08:45
УЕФА вернул рф в футбол, 400-й матч Степаненко, Шевченко стал советником
УЕФА вернул рф в футбол, 400-й матч Степаненко, Шевченко стал советником
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
Футбол | 26.09.2023, 16:22
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Пудрік вже навіть в попаданні в штанги і поперечини програє пенсіонерам. А це ж його стихія як жонглера.
Ответить
0
Alexx
Пищут что Челси ищет на зимний трансфер клуб куда отдать Мудрика .Вызыаает удивление что шахтер не хочет взять его обратно .Ведь сами же говорят что Мудрик это большая потеря для шахтера 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Молодець, гарний психолог!!
Ответить
0
Burevestnik
дякуючи тренеру-психологу навчиться попадати в штангу.
через декілька місяців прийде черга попасти у ворота.   процес іде...   
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 3
Футбол
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
25.09.2023, 13:27 8
Война
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 3
Бокс
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем