Почеттино рассказал, как укрепляет уверенность Мудрика в своих силах

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что он пытается укрепить уверенность Михаила Мудрика с помощью регулярных ударов в перекладину после тренировок «Челси». Любопытно, что на этой неделе украинский футболист впервые избежал поражения от своего главного тренера.

«Проблема в том, что мы не можем купить уверенность в супермаркете. Пришло время. Вы знаете, как работает наш мозг – нужно постепенно создавать ситуации, в которых мы сможем обеспечить доверие, уверенность и веру.

Один пример с Мудриком: я люблю иногда играть так, чтобы попасть в перекладину из-за пределов штрафной. Он сказал мне: «Я не хочу больше с тобой играть, потому что ты всегда выигрываешь!». Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера, а баланс между верой и качеством я знаю очень хорошо, потому что мне 50 лет. Вы еще молоды и должны знать себя».

Сегодня (во вторник) мы впервые сыграли вничью, потому что я всегда выигрывал. Теперь ты начинаешь верить в себя, верить в свое качество. Если этого нет, то трудно найти баланс между верой и качеством.

Это один из аспектов, над которым вы работаете, – психология игрока, и это может иметь значение для того, чтобы придать игрокам уверенность, когда нужно коснуться мяча и забить. Это небольшой пример», – сказал Почеттино.

Ранее Маурисио Почеттино говорил, что «Челси» играет хорошо, но забивает мало голов.