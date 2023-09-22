Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси играет хорошо, но забивает мало голов»
Лишь 5 голов в пяти турах
Перед воскресным матчем АПЛ против «Астон Виллы» тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил, что к качеству игры команды претензий не имеет.
Наставника рассчитывает лишь проблема с количеством забитых голов.
«Я считаю, что «Челси» играет хорошо. Не могу жаловаться на качество игры, особенно с учетом большого числа травмированных. Я разочарован, что мы забиваем мало голов, хотя футболисты заслуживают большего. Нужно продолжать работать».
«Сложно найти статистический показатель, где «Челси» был бы внизу. Однако в плане забитых голов мы в подвале. К сожалению, в футболе ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь», – сказал Почеттино.
После пяти матчей команда набрала 5 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт рассчитан менее чем на год
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций