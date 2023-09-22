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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси играет хорошо, но забивает мало голов»
Англия
22 сентября 2023, 20:50 |
224
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси играет хорошо, но забивает мало голов»

Лишь 5 голов в пяти турах

22 сентября 2023, 20:50 |
224
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси играет хорошо, но забивает мало голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Перед воскресным матчем АПЛ против «Астон Виллы» тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил, что к качеству игры команды претензий не имеет.

Наставника рассчитывает лишь проблема с количеством забитых голов.

«Я считаю, что «Челси» играет хорошо. Не могу жаловаться на качество игры, особенно с учетом большого числа травмированных. Я разочарован, что мы забиваем мало голов, хотя футболисты заслуживают большего. Нужно продолжать работать».

«Сложно найти статистический показатель, где «Челси» был бы внизу. Однако в плане забитых голов мы в подвале. К сожалению, в футболе ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь», – сказал Почеттино.

После пяти матчей команда набрала 5 очков.

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Челси Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник BBC
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