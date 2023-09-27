Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»

Коментатор Setanta Игорь Бойко прокомментировал поведение известного журналиста Игоря Цыганыка, который вчера заявил о готовности взять на поруки Игоря Коломойского:

«Если бы у меня был пес, то я хотел бы, чтобы он был настолько верным, как Игорь Цыганык», – написал Бойко в своем телеграм-канале.

Отметим, что 25 сентября Цыганык в компании коллег и других лиц выступил в Киевском апелляционном суде на заседании относительно обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского, которого неофициально в СМИ называют теневым владельцем клуба УПЛ «Днепр-1».