Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Игорь Бойко очень лаконично высказал свое мнение
Коментатор Setanta Игорь Бойко прокомментировал поведение известного журналиста Игоря Цыганыка, который вчера заявил о готовности взять на поруки Игоря Коломойского:
«Если бы у меня был пес, то я хотел бы, чтобы он был настолько верным, как Игорь Цыганык», – написал Бойко в своем телеграм-канале.
Отметим, что 25 сентября Цыганык в компании коллег и других лиц выступил в Киевском апелляционном суде на заседании относительно обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского, которого неофициально в СМИ называют теневым владельцем клуба УПЛ «Днепр-1».
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