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  4. Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 07:24 |
1934
3

Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»

Игорь Бойко очень лаконично высказал свое мнение

27 сентября 2023, 07:24 |
1934
3
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
фото из открытых источников. Игорь Коломойский и Игорь Цыганык

Коментатор Setanta Игорь Бойко прокомментировал поведение известного журналиста Игоря Цыганыка, который вчера заявил о готовности взять на поруки Игоря Коломойского:

«Если бы у меня был пес, то я хотел бы, чтобы он был настолько верным, как Игорь Цыганык», – написал Бойко в своем телеграм-канале.

Отметим, что 25 сентября Цыганык в компании коллег и других лиц выступил в Киевском апелляционном суде на заседании относительно обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского, которого неофициально в СМИ называют теневым владельцем клуба УПЛ «Днепр-1».

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Игорь Коломойский криминал арест суд Игорь Цыганык Setanta Sports
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Комментарии 3
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Alexx
Многие просто не понимают что суд над коломоцским это спектакль .сценарий на банковой .никто коломойского не будет садить .Актеры в том числе цыганык выполняют роли и пытаются навязать мнение будто просят выпустить на поруки но борьба с коррупцией началась серьезная .потом актеры выходят жмут друг другу руки и смеются .
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+2
pricolist
Непогано затролив) 
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+1
Alexx
Когда цыганыка погнали с профутбола он стал фактически безработным .Иногда печатает какуюто якобы новость котррую нашел в интернете или дадут какой матч прокомментировать прнятно что не Англию или Испанию.Ясно что цыганык за бабки выполнит все что попросят хозяева .це хвойда олигархов 
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-1
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