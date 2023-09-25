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  4. Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 17:45 |
1886
42

Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки

Футбольный блогер считает, что Игорь Валерьевич – «ответственный человек»

25 сентября 2023, 17:45 |
1886
42
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
t.me/stranaua

Работник «1+1 Media» Игорь Цыганык сегодня в компании коллег и других лиц выступил в Киевском апелляционном суде на заседании относительно обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского, которого неофициально в СМИ называют теневым владельцем клуба УПЛ «Днепр-1».

Во время своей речи Цыганык присоединился к ряду других спикеров и попросил суд взять на поруки Коломойского.

«Я Игоря Валерьевича знаю с марта 2004 года, когда в Днепре был представлен первый проект по строительству большой спортивной арены независимой Украины, который назывался «Днепр-Арена». На тот момент это явилось примером построения такого социального явления как спорт. Потому что до того спорт был в очень запущенном состоянии».

«Я почему хочу говорить о социальном явлении? Потому что Игорь Валерьевич говорил, что победы на спортивном фронте, на социальном, они позволяют развиваться стране и очень важны как раз в военное время».

«В 2015 году «Днепр», президентом которого является Игорь Валерьевич Коломойский, играл в финале Лиги Европы. Тогда вся страна на время вообще забыла о существовании войны, она (страна) просто болела. Это было огромное поднятие духа».

«Если говорить о футбольных делах, то я сегодня многое выслушал. Я могу сказать, что за то время, а Игорь Валерьевич в футболе уже почти 30 лет, это единственный человек, который боролся против коррупции в футболе. Любой, кто хоть немножко разбирается в футбольных делах в Украине, тот понимает, что Игорь Валерьевич – единственный человек, который постоянно стоял на том, что все должно быть fair play. Это значит «честная игра».

«Я долго знаю Игоря Валерьевича, я хорошо знаю его семью, я знаю его отношение к семье, друзьям. Это и мотивировало меня сегодня прийти и выступить на заседании. Поэтому я прошу суд предоставить возможность взять на поруки Игоря Валерьевича Коломойского. Я знаю все его контакты, я был у него дома, знаю, где он живет. Я убежден, что он никогда не сделает что-нибудь, что пошло бы не в пользу его семьи и друзей. Поэтому я считаю, что Игорь Валерьевич ответственный человек», - заявил Цыганык.

Также в суде в поддержку Коломойского выступили Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, Александр Ткаченко, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.

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Игорь Цыганык Игорь Коломойский суд Днепр-1 криминал Приватбанк арест Днепр-Арена Днепр
Источник Суспільне | Новини
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Комментарии 42
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AndiM
Слівной бачок муслєсучка, шокєр ткаченка, пістабол циганік, гарбунова продюсер фільмів про бидло-свиню - оце компашка бл. 
Та вас всіх треба відп#3₴ити і кинути за грати до калоМойши.
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+17
MrStepanovM .
йобаний сором
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+16
Serhii P.
Сраколиз ))
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+14
Octopus
Цыганык утратил остатки своей репутации. Его и раньше можно было не слушать, а теперь вообще все что он говорит на 0 умножать.
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Цей чувак крім всього іншого, з чим має розібратись слідство, просто вбив один з найкращих клубів України з прекрасною історією. Просто йому набридло. Циганки не хоче розповісти де така команда як Дніпро ?
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+8
fedd1979
Такі вони патріоти... Починаючи із Ткаченка. 
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+8
Lex Aries
І мосейчучка теж там. Ну хтоб сумнівався, шеф під вартою)
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+7
Alexx
Да это все спектакль устроенный зеленским .никто не бцдет сидеть.Зеленский сам занимается коррупцией на пару с коломойским и весь офис его и все депутаты все министры судьи прокуроры .не смешите 
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+5
Burevestnik
заплатив би Циганик 3,89 мільярдів гривень застави і взяв би на поруки
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+5
AK.228
Гадає що призначать функціонером у Дніпрі😂
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+5
Лига конференций без динамо
Циганик заглотил с проглотом  и потом ещё полизал 
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+5
Показать Скрыть 8 ответов
Alexander Киев
Ось воно все шобло і повилазило. Ось вам і ПроДинамо і ФК ОПЗЖ
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+4
chak98
Немає слів. Я вважав циганика нормальним, а виявляється таке. Беня пограбував Україну а цей став на його захист. Шо гроші не пахнуть?
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+4
Умник
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+4
Remark
Не можу промовчати! Я завжди був за Циганика, але в даній ситуації він не Ігор, він Антон, повний!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Як же це все цинічно…
Павелка легенди на поруки брали..
Ці Коломойського…
Бабки, бабки, бабки…
In cash we trust
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+3
Lion
Не помогло......
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+3
Лига конференций без динамо
Боты коломойши уже и тут вылизывают ему  
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
ss2000
Все олигархи воруют а наш не такой !
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+2
Олег Височанський
Нижче плінтуса
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+2
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