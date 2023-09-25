Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки

Работник «1+1 Media» Игорь Цыганык сегодня в компании коллег и других лиц выступил в Киевском апелляционном суде на заседании относительно обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского, которого неофициально в СМИ называют теневым владельцем клуба УПЛ «Днепр-1».

Во время своей речи Цыганык присоединился к ряду других спикеров и попросил суд взять на поруки Коломойского.

«Я Игоря Валерьевича знаю с марта 2004 года, когда в Днепре был представлен первый проект по строительству большой спортивной арены независимой Украины, который назывался «Днепр-Арена». На тот момент это явилось примером построения такого социального явления как спорт. Потому что до того спорт был в очень запущенном состоянии».

«Я почему хочу говорить о социальном явлении? Потому что Игорь Валерьевич говорил, что победы на спортивном фронте, на социальном, они позволяют развиваться стране и очень важны как раз в военное время».

«В 2015 году «Днепр», президентом которого является Игорь Валерьевич Коломойский, играл в финале Лиги Европы. Тогда вся страна на время вообще забыла о существовании войны, она (страна) просто болела. Это было огромное поднятие духа».

«Если говорить о футбольных делах, то я сегодня многое выслушал. Я могу сказать, что за то время, а Игорь Валерьевич в футболе уже почти 30 лет, это единственный человек, который боролся против коррупции в футболе. Любой, кто хоть немножко разбирается в футбольных делах в Украине, тот понимает, что Игорь Валерьевич – единственный человек, который постоянно стоял на том, что все должно быть fair play. Это значит «честная игра».

«Я долго знаю Игоря Валерьевича, я хорошо знаю его семью, я знаю его отношение к семье, друзьям. Это и мотивировало меня сегодня прийти и выступить на заседании. Поэтому я прошу суд предоставить возможность взять на поруки Игоря Валерьевича Коломойского. Я знаю все его контакты, я был у него дома, знаю, где он живет. Я убежден, что он никогда не сделает что-нибудь, что пошло бы не в пользу его семьи и друзей. Поэтому я считаю, что Игорь Валерьевич ответственный человек», - заявил Цыганык.

Также в суде в поддержку Коломойского выступили Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, Александр Ткаченко, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий и другие.