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Украина
16 сентября 2023, 02:17 | Обновлено 16 сентября 2023, 02:59
62
0

Почти 4 млрд грн. Суд увеличил размер залога для Коломойского в 7 раз

Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену

16 сентября 2023, 02:17 | Обновлено 16 сентября 2023, 02:59
62
0
Почти 4 млрд грн. Суд увеличил размер залога для Коломойского в 7 раз
Instagram. Игорь Коломойский

Суд увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского, неофициального владельца клуба «Днепр-1». Ее размер теперь составляет 3 млрд 891 млн. гривен вместо почти 510 млн гривен.

Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения Коломойскому, который 15 сентября получил новое подозрение по трем статьям, по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Олигарху изменили меру пресечения в части залога и установили размер в 3 млрд 891 млн гривен.

Сторона обвинения просила суд Киева увеличить залог из-за новых подозрений – до почти 5,88 млрд гривен. Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и теперь является гражданином Израиля, поэтому существует риск, что он скроется за рубежом.

Адвокат заявлял, что обвинение не обосновано, потому что не установлены никакие лица, которые были в преступной группе, кроме Коломойского. Кроме того, ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не заявляли за эти годы о преступлении. Он также отметил, что НБУ после потерь в размере 5 млрд должны провести проверки и аудиты, но их не проводили.

По словам стороны защиты, ПриватБанк в тот период о котором идет речь, был не государственным, а частным, поэтому ущерб мог быть нанесен только акционерам банка – Боголюбову или Коломойскому.

Адвокат также заявил, что размер залога необоснован, потому что прокурор БЭБ не привел никаких доказательств, что Коломойский может заплатить такую сумму. Он назвал необоснованными и риски, поскольку Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.

По данным следствия, в 2013–2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, учредителем и акционером которого он был.

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Игорь Коломойский финансы Приватбанк криминал арест суд Днепр-1
Источник Суспільне | Новини
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