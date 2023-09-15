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  4. Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:56
173
0

Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?

Следствие считает, что план был направлен на завладение средствами «ПриватБанка»

15 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 15 сентября 2023, 00:56
173
0
Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?
Instagram. Игорь Коломойский

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено уже третье подозрение. Как утверждает следствие, он отмывал деньги, перечисляя их, в том числе, в адрес ООО ФК Днепр.

Согласно этому подозрению, неофициальный владелец СК Днепр-1 подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получение преступным путем

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Головного офиса ПриватБанка. Утверждается, что Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка».

План заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Головного офиса «Приватбанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «Приватбанка» и т.д.

Следствие считает, что безналичные средства в сумме 5,878 млрд грн были легализованы путем их перечисления в адрес ООО ФК Днепр, на счет Коломойского, в адрес Объединенной еврейской общины Украины и на счета многих других компаний.

Коломойскому объявлено о подозрении в следственном изоляторе, в присутствии его адвоката. Ранее суд избрал меру пресечения для бизнесмена в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. Адвокаты Коломойского подали апелляцию и ожидают ее рассмотрения.

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