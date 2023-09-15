Коломойскому объявлено третье подозрение. Легализация шла через ФК Днепр?
Следствие считает, что план был направлен на завладение средствами «ПриватБанка»
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено уже третье подозрение. Как утверждает следствие, он отмывал деньги, перечисляя их, в том числе, в адрес ООО ФК Днепр.
Согласно этому подозрению, неофициальный владелец СК Днепр-1 подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получение преступным путем
Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Головного офиса ПриватБанка. Утверждается, что Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка».
План заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Головного офиса «Приватбанка», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «Приватбанка» и т.д.
Следствие считает, что безналичные средства в сумме 5,878 млрд грн были легализованы путем их перечисления в адрес ООО ФК Днепр, на счет Коломойского, в адрес Объединенной еврейской общины Украины и на счета многих других компаний.
Коломойскому объявлено о подозрении в следственном изоляторе, в присутствии его адвоката. Ранее суд избрал меру пресечения для бизнесмена в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. Адвокаты Коломойского подали апелляцию и ожидают ее рассмотрения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ковалевский клуб усилился полузащитником
Бывший главный тренер национальной команды пообщался с украинскими футболистами