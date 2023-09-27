В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, начало – в 15.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судить матч будет Александр Омельченко с города Славянск.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале «Полесья».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Днепр-1».