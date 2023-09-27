Кубок Украины27 сентября 2023, 06:34 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:36
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Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Полесье – Днепр-1
Игра начнется 27 сентября в 15:00
27 сентября 2023, 06:34 | Обновлено 27 сентября 2023, 06:36
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В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет на поле Центрального стадиона «Полесье» в Житомире, начало – в 15.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Судить матч будет Александр Омельченко с города Славянск.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале «Полесья».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Днепр-1».
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