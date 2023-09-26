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  4. НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 20:47 | Обновлено 26 сентября 2023, 21:11
2210
6

НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»

Президент «Вереса» рассказал, почему распрощались с транслятором матчей

26 сентября 2023, 20:47 | Обновлено 26 сентября 2023, 21:11
2210
6
НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
ФК Верес Ровно. Иван Надеин

Президент Вереса Иван Надеин заявил, что его клуб прекращает сотрудничество с MEGOGO, а дальнейшие домашние поединки клуба в УПЛ можно будет смотреть на клубном YouTube-канале:

«То, что нам предлагает MEGOGO, когда мы им платим за трансляцию, а они нам бесплатно у себя показывают и получают за это деньги – это грабеж украинского футбола. Не большие лозунги, которые говорит MEGOGO, они за развитие украинского футбола.

Мне даже больше нравится концепция, реализуемая в УПЛ-ТВ, которой занимается «Рух». Они сами владельцы канала, они сами транслируют, они сами набивают свою аудиторию и приглашают другие клубы. Это хотя бы более логично.

MEGOGO предлагает историю, которая мне просто непонятна. Хорошо, мы им дали период первых нескольких туров, они попросили еще два. Они просто фактически пользуются неосведомленностью клубов, невозможностью принять решение. Они просто этим пользуясь получают бесплатный контент, на котором сами зарабатывают.

Я думаю, что это неправильно. Это не по партнерскому. Мы точно с MEGOGO работать не будем. Мы открыты в УПЛ ТВ, если клубы найдут решение. Пока мы идем по своему пути. Мы идем как VERES TV, пробуем этот путь и всегда открыты для объединения и открыты для диалога. Но, извините, не с MEGOGO».

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телевидение чемпионат Украины по футболу Верес Ровно ТВ-права Украинская Премьер-лига Иван Надеин MEGOGO УПЛ-ТВ
Источник ФК Верес
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Комментарии 6
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vovei
А какая разница мне? И там и там на платной основе. 
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+2
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aleks8-48
Слава Богу,что нашелся хоть один нормальный челвек,который раскусил этих хапуг. 
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+1
Выталкиватель парашутистов
Поспешил Надеин с таким заявлением... А если павелку не посадят на зону и наш справедливый суд снимет с него все обвинения? После такого поворота павелка в бараний рог скрутит этого Надеина... Ох, поспешил он....
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0
bunya13101974
Я не розумію до чого тут Мегого, пул транслює і Сетанта, і світ тв, і київстар тв. Чому саме Мегого? До речі, на Мегого підписаний не перший рік, у них завжди гарна картинка і якісні коментатори! 
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-1
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