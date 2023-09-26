Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Вереса и ЛНЗ в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
157
2

Матч Вереса и ЛНЗ в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе

Стоимость просмотра составляет 35 грн

26 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
157
2
Матч Вереса и ЛНЗ в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе
ФК Верес Ровно

Матч команд «Верес» Ровно и ЛНЗ Черкассы в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе.

Об этом сообщил президент «Вереса» Иван Надеин. Стоимость просмотра составляет 35 грн.

Матч 9-го тура УПЛ «Верес» – ЛНЗ состоится на стадионе «Авангард» в Ровно в субботу, 30 сентября, и начнется в 15:00.

Ранее на YouTube транслировался матч между «Вересом» и «Шахтером» (0:3) в 1/8 финала Кубка Украины.

По теме:
Форвард Вереса: «Достойно конкурировали с чемпионом Украины»
Тренер Руха: «Будем работать над реализацией»
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Верес Ровно телевидение ТВ-права ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Другие виды | 26 сентября 2023, 06:13 0
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной

Главные новости за 25 сентября на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
Футбол | 26 сентября 2023, 17:55 31
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА

В УЕФА отмечают, что детей нельзя наказывать за действия взрослых

Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
Футбол | 26.09.2023, 18:05
Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
Руслан РОТАНЬ: «У Александрии есть задержки по зарплате, но это поправимо»
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Бокс | 26.09.2023, 07:20
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Снукер | 25.09.2023, 21:23
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло
Та нє, чуваки, за перегляд такого "дєйства" навпаки, глядачам потрібно доплачувати - грн. по 200, це мінімум
Ответить
+5
Александр Ад
на концерти в театри глядачів пускають.чому на стадіон -ні?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 43
Война
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
25.09.2023, 06:45 30
Футбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 20
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
25.09.2023, 17:45 116
Футбол
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем