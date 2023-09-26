Украина. Премьер лига26 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
157
2
Матч Вереса и ЛНЗ в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе
Стоимость просмотра составляет 35 грн
26 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
157
2
Матч команд «Верес» Ровно и ЛНЗ Черкассы в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе.
Об этом сообщил президент «Вереса» Иван Надеин. Стоимость просмотра составляет 35 грн.
Матч 9-го тура УПЛ «Верес» – ЛНЗ состоится на стадионе «Авангард» в Ровно в субботу, 30 сентября, и начнется в 15:00.
Ранее на YouTube транслировался матч между «Вересом» и «Шахтером» (0:3) в 1/8 финала Кубка Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 26 сентября 2023, 06:13 0
Главные новости за 25 сентября на Sport.ua
Футбол | 26 сентября 2023, 17:55 31
В УЕФА отмечают, что детей нельзя наказывать за действия взрослых
Футбол | 26.09.2023, 18:05
Бокс | 26.09.2023, 07:20
Снукер | 25.09.2023, 21:23
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Та нє, чуваки, за перегляд такого "дєйства" навпаки, глядачам потрібно доплачувати - грн. по 200, це мінімум
на концерти в театри глядачів пускають.чому на стадіон -ні?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2023, 21:47 2
25.09.2023, 08:34 43
25.09.2023, 06:45 30
25.09.2023, 14:57 20
24.09.2023, 17:46 35
25.09.2023, 17:45 116
25.09.2023, 10:52 9