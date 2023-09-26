Матч Вереса и ЛНЗ в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе

Матч команд «Верес» Ровно и ЛНЗ Черкассы в УПЛ будет транслироваться в YouTube на платной основе.

Об этом сообщил президент «Вереса» Иван Надеин. Стоимость просмотра составляет 35 грн.

Матч 9-го тура УПЛ «Верес» – ЛНЗ состоится на стадионе «Авангард» в Ровно в субботу, 30 сентября, и начнется в 15:00.

Ранее на YouTube транслировался матч между «Вересом» и «Шахтером» (0:3) в 1/8 финала Кубка Украины.