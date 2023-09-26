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Лига наций
26 сентября 2023, 17:39 | Обновлено 26 сентября 2023, 17:47
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0

Женская сборная Украины провела тренировку в Гдыне перед игрой Лиги наций

Матч 2-го тура Лиги наций между Польшей и Украиной пройдет 26 сентября в 19:00

26 сентября 2023, 17:39 | Обновлено 26 сентября 2023, 17:47
191
0
Женская сборная Украины провела тренировку в Гдыне перед игрой Лиги наций
УАФ

26 сентября поединком с Польшей женская сборная Украины продолжит борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций.

22 сентября матчем с Сербией украинская команда стартовала на турнире, но, ведя в счете, уступила – 1:2. Поединок прошел в польском городке Старогард-Гданьский на городском стадионе имени Казимежа Дейны и стал дебютным для исполняющего обязанности главного тренера сине-желтых Владимира Пятенко.

Сегодня, 26 сентября, женская сборная Украины проведет матч 2-го тура – гостевой против Польши (начало – в 19:00 по киевскому времени). Будет принимать игру Городской стадион в Гдыне. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на польском канале TVP Sport.

Противостояние между сборными Украины и Польши станет уже 15-м в истории этих команд: 8 побед на стороне сине-желтых, трижды лучшими были полячки, дважды команды завершали матч без определения победителя, а последняя встреча закончилась серией послематчевых пенальти. Общая разница забитых и пропущенных мячей также в пользу сборной Украины: 33-21.

Стало известно место проведения поединков 3-го и 4-го туров соответственно: Греция – Украина и Украина – Греция. Матчи пройдут 27 и 31 октября в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис». Время начала игр будет определено позже.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Ирина Котяш (все – «Ворскла» Полтава), Анастасия Воронина («Колос» Ковалевка), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина («Колос» Ковалевка), Виктория Головач («Шахтер» Донецк), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухов (все – «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог), Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (обе – «Жилстрой-1» Харьков), Кристина Перевозчик («Карагюмрюк», Турция).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе – «Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).

Женская Лига наций 2023/24

Группа В3

1 тур, 22.09.2023

  • Украина – Сербия – 1:2
  • Греция – Польша – 1:3

2 тур, 26.09.2023

  • Польша – Украина
  • Сербия – Греция

3 тур, 27.10.2023

  • Греция – Украина
  • Польша – Сербия

4 тур, 31.10.2023

  • Украина – Греция
  • Сербия – Польша

5 тур, 01.12.2023

  • Украина – Польша
  • Греция – Сербия

6 тур, 05.12.2023

  • Сербия – Украина
  • Польша – Греция

ФОТО. Тренировка женской сборной Украины в Гдыне

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Пятенко назвал старт Украины на матч против Польши
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Источник Украинская ассоциация футбола
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