ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин прокомментировал решение вновь допустить к турнирам под эгидой организации юношеские сборные россии в возрасте до 17 лет.

«Продолжающаяся дисквалификация УЕФА в отношении российских взрослых команд отражает стремление занять позицию, направленную против насилия и агрессии. УЕФА твердо намерен придерживаться этой позиции до тех пор, пока не закончится война и не будет восстановлен мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением и лучшим завтрашним днем», – заявил 55-летний словенец Чеферин.