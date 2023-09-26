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Молодежные турниры
26 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 26 сентября 2023, 17:28
124
2

ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»

Глава УЕФА – о решении в отношении российских команд U-17

26 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 26 сентября 2023, 17:28
124
2
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин прокомментировал решение вновь допустить к турнирам под эгидой организации юношеские сборные россии в возрасте до 17 лет.

«Продолжающаяся дисквалификация УЕФА в отношении российских взрослых команд отражает стремление занять позицию, направленную против насилия и агрессии. УЕФА твердо намерен придерживаться этой позиции до тех пор, пока не закончится война и не будет восстановлен мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением и лучшим завтрашним днем», – заявил 55-летний словенец Чеферин.

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Александер Чеферин президент УЕФА УЕФА
Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Serhii P.
ти кончена продажна, брехлива мразота! А нічого, що кацапська молодь в юнармії готується вбивати українців?
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+2
Lev17.
Це діти підарасів
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