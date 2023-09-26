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  4. Никита Татарков сыграл юбилейный 50-й матч за Кривбасс
Чемпионат Украины
26 сентября 2023, 16:17 |
45
0

Никита Татарков сыграл юбилейный 50-й матч за Кривбасс

Матч против «Ворсклы» стал знаковым для украинца

26 сентября 2023, 16:17 |
45
0
Никита Татарков сыграл юбилейный 50-й матч за Кривбасс
ФК Кривбасс. Никита Татарков

28-летний украинский полузащитник Никита Татарков провел 50-й юбилейный матч в футболке криворожского «Кривбасса».

Поединок 8-го тура УПЛ в Полтаве против «Ворсклы» (4:1) стал для хавбека юбилейным в составе криворожской команды. Футболист выступает за «красно-белых» с июля 2021 года. За это время полузащитник сыграл в первой лиге 18 матчей, в прошлом сезоне УПЛ провел 26 встреч, а в нынешнем чемпионате выходил на поле 6 раз.

После восьми сыгранных туров «Кривбасс» занимает второе место в турнирной таблице с 17 очками.

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Никита Татарков цифры и факты Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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