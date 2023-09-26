Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»

Бывший наставник «Днепра», а сегодня главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал судебное дело Игоря Коломойского.

«Коломойский уничтожил «Днепр». Уничтожил клуб со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганык, это его право говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб «Днепр» уничтожил Коломойский. Вот и все.

Не хочу в это влезать. Я просто называю факты, потому что я был там. Была команда, «Днепр». А он ее просто уничтожил. Нет знаменитого «Днепра», 2 раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – «Днепр-1», непонятно что это такое», – сказал Маркевич.



Мирон Маркевич был главным тренером «Днепра» с 2014 по 2016 год и выводил команду в финал Лиги Европы сезона 2014/15.