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Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 15:06 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:16
1966
6

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»

Наставник «Карпат» прокомментировал судебное дело Коломойского

26 сентября 2023, 15:06 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:16
1966
6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
ФК Карпати. Мирон Маркевич

Бывший наставник «Днепра», а сегодня главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал судебное дело Игоря Коломойского.

«Коломойский уничтожил «Днепр». Уничтожил клуб со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганык, это его право говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб «Днепр» уничтожил Коломойский. Вот и все.

Не хочу в это влезать. Я просто называю факты, потому что я был там. Была команда, «Днепр». А он ее просто уничтожил. Нет знаменитого «Днепра», 2 раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – «Днепр-1», непонятно что это такое», – сказал Маркевич.

Мирон Маркевич был главным тренером «Днепра» с 2014 по 2016 год и выводил команду в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

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Мирон Маркевич Игорь Коломойский Днепр-1 Днепр чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 6
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Умник
Мирон прав
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+10
Alexander Киев
Браво! Нарешті відома людина назвали все по факту.
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+8
Злий Глобинець
На місці Мирона Богдановича я б подав позов про стягнення боргів Дніпра з Коломойського. І дав би покази слідству, щоб завели справу про штучне банкрутство ФК Дніпро. Ясно ж як божий день, що у Бєні гроші для фінансування клубу були.
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+1
vovei
Недавно слышал от него,что и Суркис знищив динамо. Одуренный эксперт. Ничего толком не добился в футболе. Балабол.
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-13
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