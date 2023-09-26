Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы злые и мотивированные после поражения»

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло» (4:2) в 5 туре итальянской Серии А.

«Завтра мы должны вернуться к способам, которые помогут вернуться на победную тропу, чтобы немедленно отойти от плохого поражения «Сассуоло». Команда злится и сожалеет о случившемся, но в то же время они мотивированы.

Есть реальное желание как можно скорее вернуться на поле. У нас была плохая ночь, мы совершали ошибки, которые позволяли сопернику выиграть игру, но мы играли неплохо. Мы плохо оборонялись, и индивидуальные ошибки стоили нам очков.

Надеюсь, домашняя поддержка даст нам дополнительный импульс против «Лечче», который является одной из двух непобедимых команд в этом сезоне. Мы должны иметь правильное отношение, быть активными и, прежде всего, положительными. Очень важно получить три очка», – сказал Аллегри.