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Италия
26 сентября 2023, 04:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 05:17
48
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы злые и мотивированные после поражения»

Тренер «Шахтера» – об поражении от «Сассуоло»

26 сентября 2023, 04:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 05:17
48
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы злые и мотивированные после поражения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло» (4:2) в 5 туре итальянской Серии А.

«Завтра мы должны вернуться к способам, которые помогут вернуться на победную тропу, чтобы немедленно отойти от плохого поражения «Сассуоло». Команда злится и сожалеет о случившемся, но в то же время они мотивированы.

Есть реальное желание как можно скорее вернуться на поле. У нас была плохая ночь, мы совершали ошибки, которые позволяли сопернику выиграть игру, но мы играли неплохо. Мы плохо оборонялись, и индивидуальные ошибки стоили нам очков.

Надеюсь, домашняя поддержка даст нам дополнительный импульс против «Лечче», который является одной из двух непобедимых команд в этом сезоне. Мы должны иметь правильное отношение, быть активными и, прежде всего, положительными. Очень важно получить три очка», – сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Сассуоло
Источник ФК Ювентус
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