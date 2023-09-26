Владимир БЕЗУБЯК: «Допускать такие ошибки – недопустимо»

Главный тренер второй команды львовского «Руха» Владимир Безубяк прокомментировал поражение своей команды от «Чайки» (1:2).

«Мы сегодня играли с конкурентом в турнирной таблице и если бы победили, то могли бы догнать группу лидеров. К сожалению, это сделать не удалось. В первом тайме «Чайка» использовала две позиционные ошибки нашей команды. Это была индивидуальный технический брак и допускать такие ошибки – недопустимо.

В то же время, мы создали много моментов, были хорошие комбинации. Но игрокам не хватило индивидуального мастерства и точных ударов в завершающей стадии. Во втором тайме команда подсела физически и на поле вышла группа молодых игроков, потому было мало моментов. Результатом я недоволен, но доволен тем, как команда играла в первой половине матча.

Молодые игроки должны получать опыт игры на высоком уровне со взрослыми оппонентами. После таких матчей им будет гораздо легче, ведь они будут становиться более уверенными и брать на себя инициативу. Это кандидаты в юниорские сборные, и они должны получать игровую практику.

Конечно, со взрослыми футболистами им пока тяжело играть, это определенный риск для команды, но нужно думать о будущем. Впрочем, именно в таких матчах улучшается исполнительское мастерство», – сказал Безубяк.