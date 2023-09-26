Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир БЕЗУБЯК: «Допускать такие ошибки – недопустимо»
Украина. Вторая лига
26 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 01:39
59
0

Владимир БЕЗУБЯК: «Допускать такие ошибки – недопустимо»

Тренер «Руха-2» – об игре с «Чайкой»

26 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 01:39
59
0
Владимир БЕЗУБЯК: «Допускать такие ошибки – недопустимо»
ФК Рух. Владимир Безубяк

Главный тренер второй команды львовского «Руха» Владимир Безубяк прокомментировал поражение своей команды от «Чайки» (1:2).

«Мы сегодня играли с конкурентом в турнирной таблице и если бы победили, то могли бы догнать группу лидеров. К сожалению, это сделать не удалось. В первом тайме «Чайка» использовала две позиционные ошибки нашей команды. Это была индивидуальный технический брак и допускать такие ошибки – недопустимо.

В то же время, мы создали много моментов, были хорошие комбинации. Но игрокам не хватило индивидуального мастерства и точных ударов в завершающей стадии. Во втором тайме команда подсела физически и на поле вышла группа молодых игроков, потому было мало моментов. Результатом я недоволен, но доволен тем, как команда играла в первой половине матча.

Молодые игроки должны получать опыт игры на высоком уровне со взрослыми оппонентами. После таких матчей им будет гораздо легче, ведь они будут становиться более уверенными и брать на себя инициативу. Это кандидаты в юниорские сборные, и они должны получать игровую практику.

Конечно, со взрослыми футболистами им пока тяжело играть, это определенный риск для команды, но нужно думать о будущем. Впрочем, именно в таких матчах улучшается исполнительское мастерство», – сказал Безубяк.

По теме:
Вадим МИЛЬКО: «После столкновения Цуриков не мог разговаривать»
Буяльский и Ванат – лучшие в УПЛ по системе гол плюс пас
Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в матче с ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Рух-2 Львов Вторая Бундеслига
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
Футбол | 25 сентября 2023, 10:52 8
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес

Эдгар Паес Кортес стал жертвой неизвестных злоумышленников

Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Футбол | 25 сентября 2023, 06:45 43
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса

Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
Футбол | 25.09.2023, 21:05
ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
ВИДЕО. На автопилоте? Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Футбол | 26.09.2023, 00:39
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Футбол | 25.09.2023, 17:45
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
24.09.2023, 17:03 26
Бокс
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 9
Футбол
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
24.09.2023, 01:28 3
Бокс
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
24.09.2023, 10:08 2
Бокс
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 34
Война
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
25.09.2023, 06:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем